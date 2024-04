La Loubière. Francis Guibert, un passionné de l’art culinaire

Retraité de l’entreprise de distribution de produits alimentaires Terre Azur, le Lioujacois Francis Guibert continue à organiser un concours de cuisine annuel à l’école hôtelière Sacré-Cœur de Saint-Chély-d’Apcher dont il avait eu l’initiative durant son parcours professionnel.

Il avait à nouveau rassemblé un jury prestigieux de chefs étoilés, Cyril Attrazic, Sébastien Bras, Clément Brun, Adrien Decouls et Luca Salvestri, pour juger l’élaboration d’un plat d’ombre chevalier avec un bouillon et un dessert d’herbes associées à un alcool.

Les huit candidats sélectionnés dans les diverses Écoles de cuisine de la zone de distribution de Terre Azur ont rivalisé de créativité et de dextérité et séduit les membres du jury qui ont proposé des stages dans leurs établissements respectifs en récompenses complémentaires des dotations mises en jeu. Le lauréat Clément Assézat, son dauphin Lucas Ferrié et Pierre Colombier ne cachent pas de hautes ambitions dans la gastronomie et apprécient pleinement le tremplin qui leur est mis à disposition par Francis Guibert, ardent défenseur de la qualité des ingrédients de nos terroirs que la génération montante des cuisiniers devra sublimer en mettant en œuvre les enseignements des écoles dédiées et d’éminents grands chefs régionaux.

Francis Guibert se doit de pérenniser son engagement en faveur de l’essor de la restauration qui peine à renouveler ses effectifs.