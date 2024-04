Attaque au couteau à Bordeaux : il ne supportait pas qu'ils boivent de l'alcool "alors que c'était l'Aïd"

Plutôt qu'une "attaque à caractère terroriste", la piste d'une altercation liée à la consommation d'alcool est privilégiée.



L'agression au couteau qui a fait un mort et un blessé ce mercredi 10 avril en soirée à Bordeaux est consécutive à un différend sur la consommation d'alcool entre les victimes et l'assaillant abattu par des policiers, a confirmé ce jeudi 11 avril la procureure de la République Frédérique Porterie.

L'alcool l'a fait voir rouge

Selon le témoignage du rescapé cité par la procureure, l'auteur des coups de couteau leur a reproché de boire de l'alcool "alors que c'était l'Aïd", fête qui marque la fin du ramadan pour les musulmans pratiquants.

L'auteur des faits serait d'origine afghane, enregistré en Europe comme demandeur d'asile et âgé de 25 ans, mais son identification est toujours en cours. Il aurait eu plus tôt dans la soirée une première altercation avec d'autres individus, moins violente mais portant sur le même motif.

"Aucun élément ne milite en faveur d'une attaque à caractère terroriste", a ajouté la magistrate, même si les auditions et investigations se poursuivent.

Des coups de poing, des jets de canettes, puis le drame

Vers 19h30, ces deux personnes natives d'un même village en Algérie, dont une est sans domicile fixe et l'autre hébergée par une association d'aide aux migrants, se trouvaient sur une pelouse proche du Miroir d'eau, un site très fréquenté sur les quais de la Garonne, quand l'assaillant qu'elles ne connaissaient pas les a invectivées. Après leur avoir donné des coups de poing, il s'est éloigné et les deux hommes lui ont jeté des canettes. Il est alors revenu vers eux, a sorti un couteau et les a poignardés, l'un d'eux mortellement.

Les deux victimes sont âgées de 26 ans pour le blessé et 37 ans pour celle décédée.

Deux enquêtes

Après le drame, les policiers arrivés sur les lieux "ont demandé au mis en cause de jeter son arme à plusieurs reprises, quand ce dernier a changé de direction et s'est dirigé vers eux, couteau en main, avec une attitude menaçante" envers eux, a précisé Frédérique Porterie, soulignant que les sommations d'usage avaient été faites.

Deux enquêtes ont été ouvertes dont une pour homicide volontaire, confiée à l'IGPN et portant sur le tir policier, pour lequel l'état de légitime défense est "envisagé" au vu des premiers éléments.