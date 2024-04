Les jeunes payent plus pour des services de streaming que leurs aînés

(ETX Daily Up) - Plus de la moitié des membres de la génération Z et des Millennials estiment dépenser trop pour les services de streaming. Alors que les prix continuent d'augmenter, toutes les générations continuent de payer pour ces services, mais les jeunes générations cherchent des alternatives pour réduire leurs dépenses. Alors que les générations plus anciennes dépensent en moyenne 45 dollars par mois pour les services de streaming, les Z dépensent quant à eux plus de dix dollars supplémentaires.

Les jeunes générations dépensent plus pour les services de streaming que leurs aînés, mais elles trouvent ces services trop coûteux. C'est ce qui ressort d'une étude menée par The Harris Poll pour le compte de Tubi. L'étude a été menée auprès de 2 503 adultes qui regardent au moins une heure de vidéo en streaming par semaine, entre le 22 décembre 2023 et le 5 janvier 2024.

Selon l'étude, les membres de la génération Z et les millénials dépensent en moyenne 57 dollars par mois pour les services de streaming, contre 45 pour la génération X et pour les baby-boomers. En revanche, les dépenses pour les abonnements à la télévision sont plus élevées chez les générations plus âgées, avec une moyenne de 81 dollars par mois pour les X et les baby-boomers, contre 54 dollars pour la génération Z et les Millennials.

Cependant, plus de la moitié des membres de la génération Z et des Millennials estiment dépenser trop pour les services de streaming. 58% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles préféraient regarder des publicités plutôt que de payer plus pour un service de streaming sans publicité, tandis que 62% choisissent quant à elles les services de streaming gratuits financés par la publicité.

De plus, 71% des membres de la génération Z et des Millennials ont déclaré avoir annulé des abonnements qui nécessitaient un paiement supplémentaire pour accéder à plus de contenu.

Une autre étude, menée cette fois-ci par Deloitte faisait déjà état de l'exaspération des jeunes face aux prix des plateformes de streaming. Pour un tiers des Américains, les contenus des plateformes SVOD ne valent pas leurs prix.

Libby Rodney, directrice de la stratégie de The Harris Poll, a déclaré à Axios : "À une époque où chaque dollar compte, la montée en puissance des plateformes de streaming financées par la publicité témoigne de la recherche de valeur par les consommateurs sans sacrifier la qualité du contenu."

Les jeunes générations sont prêtes à payer pour les services de streaming, mais elles cherchent des alternatives pour réduire leurs dépenses. Les services de streaming financés par la publicité pourraient être une solution pour répondre à cette demande. Selon le dernier rapport de Morning Consult, plus de trois consommateurs sur cinq abonnés à des services de streaming vidéo envisagent de réduire leurs dépenses.