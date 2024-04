Luc-la-Primaube. Les thés dansants, un rendez-vous incontournable pour les aînés

S’il y a un rendez-vous mensuel dans l’agglomération ruthénoise à ne pas manquer, c’est bien celui des thés dansant proposés par le club de l’Âge d’or de Luc-la-Primaube qui intègre un thé dansant mensuel dans ses animations.

L’équipe du président Christian Nespoulous n’a aucun souci à se faire en termes d’audience. En effet, le concept des thés dansants, jugés parfois ringards, ne connaît pas la crise. Ils ont encore de beaux jours devant eux. Les fidèles de ces rendez-vous festifs l’attestent. Parce qu’ils sortent du quotidien, qu’ils rompent la solitude dans la société du temps libre qui est la nôtre. Adeptes des danses de salon et inconditionnels du bal musette, ces seniors survitaminés s’éclatent. Ils viennent au thé dansant pour danser… et encore danser ! Ce fut encore le cas mardi dernier lors du dernier thé dansant, un moment de bonheur privilégié pour les nombreux amateurs de parquet ciré qui ont pu assouvir durant une après-midi leur passion sur la piste de l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube. En effet, le talentueux accordéoniste Gilles Saby, accompagné au synthétiseur par Francis Cavaroc, a su doser folklore et musette et créer une ambiance particulièrement appréciée par tous ces adeptes de la danse. Tout au long de l’après-midi, tous ces danseurs ont évolué inlassablement au rythme des pasos endiablés, marches, boléros et tangos langoureux, valses mais aussi bourrées, scottisch, brise-pied, madison… tirés du répertoire du folklore aveyronnais. Tous les participants ont pu ainsi, durant quelques heures, retrouver leurs jambes de vingt ans. Une pause gourmande en milieu d’après-midi leur a permis de recharger les accus. En fin de soirée, ils ont applaudi unanimement Gilles Saby et les organisateurs.

Prochain rendez-vous pour le dernier thé dansant de la saison 2023-2024, animé par Frédéric Vernhet, mardi 30 avril, à partir de 14 h 30, à l’espace animation de Luc.