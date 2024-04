Entraygues-sur-Truyère. Salle comble pour le quine des fleurs

Samedi dernier, le comité des fêtes de Pons ne savait plus où placer les nouveaux arrivants pour le quine de la fête des fleurs, qui a toujours un grand succès.

Ce sont près de 1 200 cartons qui ont été mis en jeu, en salle et par ordinateur, pour gagner les nombreux lots. L’ambiance était chauffée à blanc par les joueurs, piaffant d’impatience, et guettant la boule qui annoncerait le numéro manquant. Avec 3 500 euros de lots, dont le premier prix était un bon d’achat de 500€ multicommerces à Entraygues, fleurs, plantes, et arbres fruitiers, matériel de jardinage, repas dans divers restaurants, déco, filets garnis et corbeilles de fruits ont fait le bonheur des gagnants.

À la fin de la soirée, toutes les dames ont reçu une fleur en pot et les enfants un paquet de chocolats.

Le comité des fêtes remercie tous les bénévoles et tous les commerçants pour les lots