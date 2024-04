Decazeville. Se former pour mieux baliser les itinéraires cyclables

S’appuyant sur l’office de tourisme du territoire, la Fédération française de cyclisme a dispensé une formation au balisage

Au bureau de l’office de tourisme et du thermalisme de Cransac, il s’est déroulé une formation certifiante de baliseur dispensée par la Fédération française de cyclisme (FFC). Une vingtaine de personnes, venue de toute la région (Aveyron, Hérault, Tarn, Aude, Ariège et Tarn et Garonne) s’est retrouvée autour du responsable des équipements sportifs et des sites de pratique de la FFC pour une journée alliant théorie et exercices pratiques.

L’office de tourisme et du thermalisme et les clubs cyclistes locaux sont engagés, depuis plusieurs mois, dans un projet de création de circuits VTT sur la destination Pays decazevillois – vallée du Lot. Cette formation a permis aux bénévoles et techniciens de s’approprier la charte de la fédération et d’échanger avec des responsables de sites VTT déjà labellisés.

Cyclotourisme

Un bon balisage permet aux cyclistes de découvrir et de repérer facilement les itinéraires cyclables. Cela permet aussi de protéger les usagers à deux roues non motorisés en proposant des routes plus sécurisées pour eux.

Touristes et autochtones, amateurs de deux roues et de nature peuvent découvrir la destination du Pays decazevillois – vallée du Lot grâce au "slow tourisme", avec des itinéraires pour les vélos route, et à l’aide de plusieurs circuits pour les VTT.

Nous rappelons que l’office de tourisme loue des vélos électriques. Une occasion sympa de se promener à son rythme sur notre territoire, pédaler devenant un plaisir pour tous.