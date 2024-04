Villefranche-de-Rouergue. Un spectacle autour de la santé mentale chez les jeunes

En Aveyron comme au niveau national, plusieurs associations œuvrant auprès des jeunes ont fait le constat que depuis quelques années, et avec les crises traversées, la santé mentale des jeunes s’en retrouve impactée, fragilisée. Les hospitalisations d’urgence sont en hausse ainsi que les demandes de soins en général (études Injep septembre 2022 & i-Share). Par ailleurs, les notions liées à la santé mentale sont parfois faibles et souvent erronées. Les jeunes manquent de connaissances quant à l’organisation du soin. Dans ce cadre, un collectif d’associations aveyronnaises s’est constitué (La Maison des adolescents, le Point accueil écoute jeunes porté par l’Association Village 12, La ligue de l’enseignement avec les Promeneurs du net, l’Afev-Association de la fondation étudiante pour la Ville, l’information jeunesse…) avec la volonté de construire un projet à Rodez, à Villefranche et à Millau, autour de cette question : comment encourager les jeunes à s’exprimer sur la thématique de la santé mentale sous un prisme positif et favoriser l’accès à des lieux ressources localement ?

L’objectif de ce projet est de favoriser l’expression des jeunes sur les questions de santé mentale et de leur permettre d’identifier les personnes et lieux ressources sur notre territoire. Au cours de l’année, plusieurs actions ont été portées par ce collectif, à Rodez ainsi qu’à Villefranche-de-Rouergue (interventions dans des établissements, spectacle et formations de professionnels). Traiter ce sujet avec humour et dérision, tel est le projet de la Compagnie Encyclie qui présentera un spectacle de théâtre improvisé à Villefranche-de-Rouergue : jeudi 25 avril, à 18 h 30, à l’amphithéâtre du lycée Beauregard (côte du Mas de Bonnet) Entrée libre, gratuite et ouverte à tous.

Suite à la représentation, se tiendra un temps d’échange entre la compagnie, le public et les associations locales. La compagnie construira son spectacle à partir des mots livrés par les jeunes étudiants des lycées villefranchois (Institut François-Marty, CFA de Beauregard, Legta Beauregard, Pôle de formation agricole de Bernussou, Lycée Raymond Savignac) et récoltés par les étudiants en BTS ESF du lycée Beauregard.