Entraygues-sur-Truyère. Les cyclistes préparent leurs sorties

Quelques membres du VCLT se sont réunis pour décider des sorties et animations pour la saison 2024 : ces sorties ont une distance de 100 km et sont ouvertes à tous les cyclistes entraînés adhérents ou non au club.

Samedi 27 avril : départ d’Entraygues en direction de Saint-Geniez et retour dans la journée, où les coureurs rejoindront l’association Labo D’acquis pour un pique-nique pris en commun. Samedi 11 mai : VTT de Nauviale qui rassemblera les VTT sans assistance avec ceux à assistance électrique. Jeudi 1er juin : sortie au départ de Figeac. Dimanche 23 juin : pique-nique ouvert à tous les cyclistes quel que soit leur niveau, avec assistance ou non, adhérents ou non au VCLT. Les accompagnants sont également invités. Le départ se fera d’Entraygues ou de Golinhac (pour les moins entraînés). Une pause-café sera offerte à Golinhac. Le pique-nique aura lieu au camping l’Étang du camp sur la commune de Lunel.

Samedi 6 juillet : sortie au départ de Nasbinals. Samedi 24 août : sortie sur les Monts du Cantal.

Les 6,7 et 8 septembres sorties au Puy-de-Dôme. Une réunion rassemblera les participants fin août pour l’organisation du séjour.

Les dates et lieux pourront être modifiés selon les conditions météorologiques. Pour tout renseignement : l’adresse mail : vclt12140@gmail.com