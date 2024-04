Échoués sur une île déserte depuis 8 jours : l’incroyable sauvetage de trois marins dans le Pacifique grâce à un "Help" géant dessiné sur la plage

Sans ce message géant dessiné sur la plage avec des feuilles de palmier, ils n’auraient peut-être pas été retrouvés à temps.

Une fin heureuse digne d’un film ? Mardi 9 avril 2024, le cauchemar de trois marins qui attendaient leur heure a pris fin alors qu’ils avaient échoué sur une île minuscule de Micronésie, dans l’océan Pacifique, huit jours plus tôt. Ils avaient dessiné un "Help" ("à l’aide" en anglais) sur la plage avec des feuilles de palmier, ce qui a permis aux secours de les localiser.

L’équipage de trois hommes était parti en bateau à moteur depuis l’atoll de Polowat, dimanche 31 mars. Six jours plus tard, les gardes-côtes de Guam ont reçu un appel de détresse "d’un parent des trois marins signalant que ses trois oncles n’étaient pas revenus de l’atoll de Pikelot, à environ 100 milles marins au nord-ouest de l’atoll de Polowat", écrivent les autorités américaines.

Après des débuts de recherches difficiles à cause des conditions météorologiques, "les efforts persistants ont conduit à l’engagement d’un équipage d’avion P-8 de l’US Navy depuis la base aérienne de Kadena (Japon) et au détournement de l’USCGC Oliver Henry (WPC 1140) jusqu’à la zone de recherche initiale qui s’étendait sur plus de 78 000 milles marins carrés", précisent les gardes-côtes.

Une ingéniosité qui leur a sauvé la vie

Un avion de l’US Navy a fini par identifier les trois marins grâce à leur appel à l’aide écrit sur la plage. "Cet acte d’ingéniosité a été essentiel pour guider les efforts de sauvetage directement jusqu’à leur emplacement", s’est exprimé le coordinateur de la mission de recherche et de sauvetage, le lieutenant Chelsea Garcia.

Jusqu’à l’intervention sur terre des secours, des kits de survie ont été largués aux naufragés. Jusque-là, ils survivaient en buvant l’eau potable accessible naturellement sur l’île et de la chair de coco. Les trois marins étaient encore en bonne santé quand ils ont été secourus, ce qu’ils ont confirmé quand une radio leur a été largué par la voie des airs. Leur bateau avait subi des dommages et le moteur n’était plus fonctionnel, les piégeant sur la toute petite île dans l’immensité du Pacifique.