Rignac. Trente pompiers engagés pour un "vrai-faux" dégagement de fumée

Pas d’affolement, la situation était virtuelle : ce n’était qu’une manœuvre de la compagnie de Villefranche-de-Rouergue qui regroupe les différents centres de secours (Rignac, Rieupeyroux, La Salvetat-Peyralès, Pradinas et Villefranche-de-Rouergue). Elle a été organisée ces derniers jours à l’école Jacques-Perrin.

Les sapeurs-pompiers ont été appelés pour un dégagement de fumée dans la chaufferie gaz et dans les caves avec propagation des fumées aux étages supérieurs : plusieurs personnes étaient incommodées par les fumées et deux personnes manquaient à l’appel.

En vingt minutes, trois camions incendie, une grande échelle, deux ambulances et un véhicule de commandement sont arrivés sur place. Durant deux heures, sous le commandement du capitaine Mazars, chef du centre de secours local, la trentaine de sapeurs-pompiers a manœuvré : coupure des fluides, prise en charge des victimes incommodées par les fumées, recherche des personnes manquantes, reconnaissance sous appareil respiratoire, recherche de l’origine de la fumée et extinction du foyer. Cet exercice était encadré par le commandant Frédéric Sarrès, chef de la compagnie de Villefranche, avec comme objectifs la connaissance de ce type d’établissement et d’un travail commun entre plusieurs centres.

" La manœuvre reste un exercice qui permet le maintien et le perfectionnement des acquis des sapeurs-pompiers et de trouver une cohésion entre les différents acteurs et intervenants", a conclu le chef de centre.

Gageons que le débriefing de la fin de l’exercice aura permis d’améliorer la cohésion de tous ces intervenants.