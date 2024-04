Réquista. Les jeunes musiciens auditionnés

Le jury de l’Union Musicale des Professeurs Européens (UMPE) a auditionné les élèves des écoles de Maurs et de Réquista la semaine dernière afin de procéder aux sélections pour le grand concours européen d’accordéon de Paray-le-Monial le 2 novembre.

À la batterie une coupe avec 90 % à Roques Jonas, coupe avec 93 %, Malié Damien, coupe avec 95 %, Cayron Mathieu. À l’orgue piano, une coupe avec 90 %, Daures Chloé ; une coupe avec 91 %, Malié Mélynn ; une coupe avec 92 %, Cayron Mathieu, une coupe avec 96 %, Cayron Maélys. A l’orgue boutons : une coupe avec 90 %, Massol Marie claire. A l’accordéon adultes : une médaille d’or avec 85 %, Lievin Marie Chantal ; unemédaille d’or avec 86 %, Kot Irène ; une médaille d’or avec 88 %, Galtier Dimitri ; une coupe avec 90 %, Suau Fatima ; une coupe avec 91 %, Cayron Roger ; une coupe avec 92 %, Malié Laurette ; une coupe avec 93 % Salvagnac Laurence.

Les plus jeunes en catégorie poussins : une coupe avec 94 % pour Clouscard Ameline ; une coupe avec 95 % pour Garrigues Émilien ; une coupe avec 96 % pour Malié Héloise ; une coupe avec 97 % pour Sabatié Romain. En catégorie initiation : Devaur Romain, une coupe avec 95 % ; Fabre Antoine, une coupe avec 97 %. En catégorie cadets, Fages Matthys, une coupe avec 91 % ; Clouscard Nolwenn une coupe avec 93 %. En catégorie préparatoire : Belet Aurélie, une coupe avec 93 % ; Devaur Lilian coupe avec 97 %.

Les duos débutants : Couvenhes Sandra et Devaur Romain, une coupe avec 95 %. Initiation : Cayron Mathieu et Kot Irène, ainsi que Fages Mathis et Belet Aurélie coupe avec 91 %. Garrigues Émilien et Couvenhes Sandra, une coupe avec 93 % ; Clouscard Nolwenn et Clouscard Ameline, ainsi que Fabre Noély et Galtier Dimitri, coupe avec 94 %, Fabre Marlène et Fabre Antoine, une coupe avec 95 %. Cadets : Couvenhes Sandra et Devaur Lilian, ainsi que Fabre Marlène et Fabre Antoine coupe avec 95 %. Préparatoire : Gauthier Charlène et Baysse Amandine, une médaille d’or avec 88 %.

Les groupes ont été particulièrement applaudis, et appréciés par le jury pour la qualité des interprétations. Les résultats sont à la hauteur d’un travail assidu et d’un encadrement de qualité grâce à Guy Lacan, Sandra et Guillaume. L’ACR se présentait en trois catégories : Débutant : coupe avec 94 %, élémentaire, coupe avec 96 % et programme libre coupe avec 97 %.