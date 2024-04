Pour déstresser, faites-vous des papouilles, surtout à la tête !

(ETX Daily Up) - Quoi de plus agréable qu'un petit massage pour faire retomber la pression ? Sauf que toutes les palpations n'ont pas le même effet, tant sur la santé physique que mentale. Pour vous sentir bien dans vos baskets, misez sur les massages du crâne !

Quelques points de pression en dessous de la nuque, des palpations énergiques au niveau des trapèzes, sinon quelques effleurements vers le grand dorsal... Comment dire non au massage surtout quand on parvient après quelques minutes de "pétrissage" à se sentir plus détendu ? Le genre de situation que l'on réclame à sa moitié quand il est enfin temps de prendre du temps pour soi, sur le canapé devant une série Netflix... Sauf que pour des effets optimaux, autant ne pas faire les papouilles n'importe comment.

On sait que les massages sont une bonne prescription pour faire retomber la pression artérielle et apaiser les états de stress ou les épisodes dépressifs. Dans une étude publiée par la revue Nature, les scientifiques parlent précisément "d'interventions tactiles" qui ont aussi bien des conséquences positives tant sur la santé mentale que physique. "La récente pandémie de coronavirus a fait prendre conscience de la nécessité de mieux comprendre les effets que le toucher – et sa réduction lors de la distanciation sociale – peuvent avoir sur notre bien-être mental et physique", rappellent à juste titre les chercheurs.

D'après ces nouvelles recherches qui ont intégré plus d'une centaine d'études différentes pour mener une méta-analyse, embarquant ainsi près de 13.000 personnes entre 2021 et 2022, le toucher permet de réguler le taux de cortisol, la fameuse hormone du stress, mais aussi de réduire la douleur ou encore d'augmenter le poids de nouveau-nés.

On parle bien ici de massages réalisés par autrui, et non par des machines ou des robots, qui d'après cette analyse ont des effets moindres en termes de bien-être mental. Pour la santé physique, les effets sont toutefois similaires. Par contre, bonne nouvelle pour les célibataires, il n'y a pas besoin que les massages soient réalisés par un partenaire. Les avantages ne sont pas moindres s'ils sont effectués par un professionnel de santé. Bref, rien ne vaut un bon massage par le kiné !

Encore faut-il savoir où réaliser ces massages. Au niveau du crâne, disent les chercheurs ! Plus précisément, le toucher au niveau du cuir chevelu mais aussi du visage provoquerait les bénéfices les plus conséquents, par rapport à un toucher du bras ou du torse. Vous savez désormais comment vraiment vous y prendre pour faire du bien à votre partenaire... Reste qu'il faudra savoir quoi répondre s'il ne cesse d'en redemander. "Pour les adultes, la durée médiane du toucher dans les études était de 20 minutes et le nombre médian d'interventions tactiles était de quatre séances avec un intervalle de temps moyen de 2,3 jours entre chaque séance", si l'on reprend la méthodologie de cette méta-analyse.... Voilà qui donne une indication.