Tout ce qu'il faut savoir sur le premier concours de Miss IA

(ETX Daily Up) - De plus en plus d'influenceuses générées par l’intelligence artificielle sont aujourd'hui présentes sur les réseaux sociaux, générant de fortes communautés autour d'elles. Il était inévitable qu'un concours d'un nouveau genre soit lancé en ligne, destiné à élire la toute première Miss IA, sur des critères de beauté bien sûr, mais pas seulement...

Les World AI Creator Awards (WAICA) est un programme de récompenses dédié à la reconnaissance des créateurs en intelligence artificielle. Il est à l'origine du premier concours de beauté dédié aux avatars (très réalistes) générés par l'IA. Les critères retenus par le jury seront la beauté bien sûr, mais aussi la technique et l'influence. Celle-ci sera déterminée en fonction de leur taux d'engagement avec leurs fans sur différentes plateformes dont Instagram. Au final, le concours Miss AI vise davantage à reconnaître le talent artistique qu'à renforcer certaines normes de beauté bien établies. Les trois premières lauréates se partageront 20.000 dollars.

Le concours est entièrement gratuit et ouvert à n'importe quel créateur de modèle généré par l'IA, âgé d'au moins 18 ans. Tous les outils de création sont autorisés, de Midjourney à DeepAI. Chaque candidat peut présenter un nombre illimité d'avatars.

Il est organisé en partenariat avec Fanvue, un réseau social de créateurs de contenus façon Onlyfans, mais spécialisé dans les influenceurs 100% virtuels. À noter d'ailleurs la présence dans le jury d'Aitana Lopez et Emily Pellegrini, deux influenceuses totalement virtuelles, créées par l'IA. Les gagnants seront annoncés le 10 mai prochain.

Participer au concours Miss IA dès maintenant.