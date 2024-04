Comment enregistrer sa procuration en ligne pour les élections européennes

(ETX Daily Up) - À l'occasion des élections européennes, qui se dérouleront en France le dimanche 9 juin 2024, la procédure des votes par procuration a été simplifiée. Désormais, il sera possible de l'enregistrer en ligne via une nouvelle plateforme dédiée, sans avoir à se déplacer dans un commissariat. Mais attention, tout le monde ne va pas pouvoir en profiter.

Pour profiter de ce nouveau service, il faut déjà penser à récupérer soit le numéro d'électeur et la date de naissance, soit l'ensemble des données d’état civil de la personne qui doit bénéficier de la procuration. Dès lors, vous pouvez effectuer votre demande de procuration en ligne sur la plateforme dédiée : maprocuration.gouv.fr.

Attention, avant de vous lancer, il vous faut impérativement pouvoir s'authentifier avec une identité numérique certifiée France Identité. Pour obtenir cette certification, vous devez déjà disposer d'une identité numérique France Identité, mais également d'une carte nationale d'identité biométrique, avec sa puce et son QR Code. Il faut alors initier une demande de certification de votre identité numérique depuis votre application France Identité. Après avoir connecté votre carte d’identité en NFC, l’application génère un QR Code unique qu'il vous faudra ensuite aller montrer et faire valider en mairie. Cette procédure permet de confirmer, une bonne fois pour toute, que vous êtes bien le titulaire légitime de la carte d’identité rattachée à cette identité numérique.

La procédure de demande de procuration est alors très rapide à effectuer. Un e-mail vous confirmera que la démarche a bien été acceptée.

À défaut de passer par ce nouveau site dédié, vous pouvez continuer à aller enregistrer votre procuration auprès de la police, de la gendarmerie ou du tribunal judiciaire.