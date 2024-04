Entraygues-sur-Truyère. Du monde au dernier concours de belote de la saison

Mercredi, dans la salle du café de l’Indépendance, 40 équipes de beloteurs participaient au dernier concours programmé par l’ADMR pour ce printemps. Heureux de se retrouver pour échanger et partager ce moment de lien social qui fait aussi travailler la mémoire et qui correspond aux objectifs de l’ADMR : prévention de la perte d’autonomie et développement du lien social, dans les animations proposées, (soutenues par la conférence des financeurs). Après quatre parties de dix tours de table, le classement était annoncé par le président de l’ADMR Gilbert Vigneron : 1er : Annie et Pierre : 4 301 pts ; 2e : Chantal et Jean : 3 927 pts ; 3e ; Michel et Marcel : 3 922 pts. Toutes les équipes ont été récompensées et tous les beloteurs, venus jouer sur les diverses communes d’intervention de l’association ADMR ainsi que tous les bénévoles, dont Annie et Chantal (aux inscriptions et classement), ont été chaleureusement remerciés.