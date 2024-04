Saint-Léons. Les Amis de Jean-Henri Fabre proposent une "journée festive et nature"

Tout un programme a été élaboré pour le dimanche 5 mai, à Saint-Léons, afin de profiter d’une agréable journée organisée par "Les Amis de Jean-Henri Fabre" destinée aux petits et aux grands, le tout, bien évidemment, autour des insectes.

Pour les enfants de moins de 12 ans, un concours de dessin est organisé autour des héros de la pièce de théâtre présentée le soir à 18 h. Les héros à dessiner sont la mante religieuse, la méloïdé du frêne, le carabe doré, le bousier, la lycose de Narbonne. Remise des dessins avant le samedi 4 mai sous enveloppe avec les coordonnées de l’enfant à adresser à : "Les Amis de Jean-Henri Fabre, Mairie 12 780 Saint-Léons".

- De 10 h à 12 h : "Balade à la découverte de la biodiversité autour du village de Jean-Henri Fabre". Cette promenade ludique est organisée par l’association Léons’bouge et animée par le CPIE du Rouergue. Le rendez-vous est fixé à 10 h sur le parking sous l’école. Restauration possible pour le déjeuner à Micropolis, au Bois du Four, à la Clau de Vezins.

Rendez-vous est donné en suivant à 14 h à la maison natale pour une visite commentée de la maison natale.

- Vente d’ouvrages, affiches, timbres, dédicaces de livres avec les auteurs, en présence notamment d’Yves Garric

- Jeu de piste : "Du château Saint-Martin au jardin du perce-oreille", pour les enfants de moins de 12 ans, inscription sur place.

- À 15 h et 17 h, "Jean-Henri Fabre raconte Saint-Léons", avec des promenades dans le village animées par Patrick Palisson. Rendez-vous à 18 h à l’espace Jean-Henri-Fabre

- "Le Pays des insectes", une pièce de théâtre de Philippe Berling et Jacques Mazeran, d’après Jean-Henri Fabre (entrée 10 €, gratuit jusqu’à 15 ans)

- À 19 h, remise des prix du concours de dessins.

- À 19 h 30, buffet (10 € par personne). Les billets pour la pièce de théâtre et pour le buffet sont à retirer à la maison natale entre 14 h et 17 h.

Cette journée sera l’occasion de présenter l’aquarelle de champignon (pholiota destruens) peinte par Jean-Henri Fabre et acquise récemment par l’association des Amis de Jean-Henri Fabre. Il est envisagé d’en faire réaliser des fac-similés, en nombre limité, ils pourraient être proposés à la vente.

Pour obtenir davantage de renseignements, il est possible de contacter la présidente de l’association Marie-Lise Tichit par téléphone 06 81 4 41 55.