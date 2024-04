Saint-Léons. "O Terradou" vient d’ouvrir au village

Après plusieurs mois de travaux, d’aménagement et de réflexion, "O Terradou" a inauguré, dimanche, sa nouvelle boutique à Saint-Léons, route de la Valette. Ce fut un grand succès, les habitants et les partenaires sont venus nombreux découvrir le nouveau commerce. Dans une ambiance festive, ils ont partagé un moment de convivialité. Marie remercie toutes les personnes présentes ce jour et espère les revoir bientôt.

Le commerce est ouvert tous les jours sauf le lundi et propose différents services.

Pain, viennoiserie, journaux, fruits, légumes, viandes, produits frais mais également une grande gamme de produits du terroir et d’artisanat sont à découvrir. L’objectif du commerce est de mettre en avant les producteurs locaux mais aussi de partager un espace de convivialité.

La partie salon de thé permettra de venir se rafraîchir mais aussi de déguster des bons gâteaux et crêpes maison.

Pour tout renseignement, composer le 06 42 55 50 71 ou par mail oterradou@gmail.com Lundi : fermé. Mardi : 10h-17h. Mercredi : 10h-18h30. Jeudi : 10h-17h. Vendredi : 10h-18h30. Samedi : 9h-18h. Dimanche : 9h-17h.