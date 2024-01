Saint-Léons. Jean-Henri Fabre : retour sur un bicentenaire en tous points réussi

La sublime exposition "Jean-Henri Fabre, un savant multifacettes" de Guy Mazars, collectionneur et membre de l’association des Amis de Jean-Henri Fabre, aux Archives départementales de Rodez, a pris fin le 19 janvier.

Clap de fin donc des évènements du bicentenaire de la naissance de l’entomologiste aveyronnais. Pour fermer ce beau livre, une nouvelle séance de lectures de textes de Jean-Henri Fabre était proposée. Patrick Jan-George, comédien et metteur en scène, a été une fois de plus excellent. Il a mis en voix les écrits choisis de Jean-Henri Fabre. L’illustre entomologiste a honoré les visiteurs de sa présence lors de cette soirée. Jean-Henri Fabre était à la fois scientifique, pédagogue, écrivain, peintre, poète et auteur de chansons.

Un nouveau roman de Sylvie Boulard, passionnée d’histoire et de littérature vient de sortir. Il s’agit de "Noël meurtrier en Lévézou", publié aux éditions Au-dessous du Volcan.

L’intrigue se déroule en 1882 sur le plateau du Lévézou entre Saint-Léons, Vezins, Pont-de-Salars, autour du thème des travailleurs migrants italiens. Il est question du travail du bois et des charbonniers qui avaient leur campement dans la forêt, leur vie était très dure.

L’auteure décrit les lieux, les paysages et les villages.