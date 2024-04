On se voit tous au quine des Rabalaïres ce dimanche 21 avril à Paris !

Les Rabalaïres organisent leur traditionnel quine ce dimanche 21 avril 2024, à partir de 14 heures au foyer de la Cité des fleurs, 29 rue Gauthey, dans le XVIIe arrondissement de la capitale (métro 13, arrêt Brochant).

Comme chaque année, les partenaires aveyronnais proposent de nombreux lots à gagner.

Un petit bout d’Aveyron à ramener à la maison

Une façon pour les heureux gagnants de ramener à la maison un petit bout d’Aveyron, à boire ou à manger mais aussi des produits cosmétiques made in Aveyron, des couteaux et des invitations au restaurant, etc.