Decazeville. Budget, donneurs… quel bilan des collectes de sang ?

L’assemblée générale des donneurs de sang bénévoles de Decazeville et sa région s’est tenue récemment à Rignac.

C’est devant une trentaine de bénévoles et de représentants des municipalités invitées, dont le maire de Rignac, qu’a débuté la séance. Le président Michel Névoltris a remercié les municipalités qui prêtent gratuitement les salles communales à l’Établissement français du sang pour réaliser les collectes. Un remerciement a aussi été adressé aux 29 bénévoles de l’association qui s’investissent sans compter sur notre territoire en mettant en place les affiches, totems et banderoles, mais aussi en accueillant les donneurs ou en participant aux diverses manifestations pour essayer d’en convaincre de nouveaux et fidéliser les actuels.

Des difficultés financières pour organiser les collectes

Le résultat des collectes réalisées en 2023 est en légère baisse mais il faut tenir compte qu’il y a eu deux collectes en moins par rapport à 2022, 23 collectes en 2023 contre 25 en 2022. La moyenne de donneurs par collecte reste stable (66 pour 67 en 2022). À noter qu’il y a eu 115 primo-donneurs, soit 6,7 % des donneurs présentés. Un résultat encourageant. Au total, 1 524 personnes se sont présentées pour donner leur sang sur les différentes collectes animées par l’association (moins 139 par rapport à 2022). L’EFS a eu de grosses difficultés pour collecter par manque de finances, de matériel et de personnel. Le nouveau président national de l’EFS a néanmoins présenté un budget 2024 de "retour à l’équilibre". Malgré une baisse des volumes prélevés, la France n’a jamais manqué de produits sanguins labiles.

"La grosse problématique actuelle est l’éthique concernant le plasma. 55 % du plasma transformé par le Laboratoire Français de Biotechnologie provient des États-Unis. Ce plasma ‘’industriel’’ est prélevé dans les 1 110 points de collectes sur des donneurs rémunérés de 50 à 100 dollars par don. En France, les dons de plasma sont limités à 24 dons par an. Aux États-Unis c’est [légalement] 104 et les miséreux qui sont prélevés n’ont parfois que cette rémunération pour se nourrir", explique Michel Névoltris, président de l’Union départementale des donneurs de sang bénévoles de l’Aveyron.

Un rapport d’activité voté à l’unanimité

Le rapport d’activité présenté par la secrétaire a repris les différentes animations et déplacements effectués par les responsables. Un rangement de leur local, prêté par la municipalité d’Aubin, a été effectué avec un changement du matériel périmé ou abîmé par du matériel neuf.

Une mise en place de responsables sur les différents lieux de prélèvements a également été faite. Ce rapport d’activité, présenté au vote, a été approuvé à l’unanimité.