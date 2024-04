Luc-la-Primaube. Des médailles pour Myriam Alauzet et Thierry Olier

Les co-présidents du club ont été mis à l‘honneur pour leur investissement au sein du club.

Le District de l’Aveyron de football et sa commission du bénévolat ont mis à l’honneur les coprésidents de Luc Primaube Football-club, Myriam Alauzet et Thierry Olier, à l’occasion de la traditionnelle remise des médailles organisée à l’Athyrium à Onet-le-Château.

Le président Pierre Bourdet n’a pas manqué de lancer des éloges à tous les bénévoles présents à cette soirée : "Vous ne comptez pas votre temps et votre investissement pour que le football puisse continuer sa dynamique au service des jeunes et de tous les licenciés. Vous avez toutes et tous assumé chacun dans votre domaine des activités, des responsabilités avec une disponibilité qui a pu être au détriment de votre vie familiale ou de vos loisirs…"

Myriam Alauzet qui a reçu la médaille d’or du District est bénévole au sein du Luc Primaube Football-club depuis la saison 2012-2013 après avoir été dirigeante à Pareloup Céor et joueuse au FC féminin Lioujas/La Loubière. Trésorière depuis plusieurs années et coprésidente depuis trois ans, son implication est totale. Son organisation, son abnégation sont des atouts plus que nécessaires : seniors, école de foot, tournoi du 1er mai…"

Thierry Olier qui a reçu la médaille d’argent du District est bénévole au sein de LPFC depuis la saison 2009-2010 après avoir été dirigeant à Gagnac-sur-Garonne (région toulousaine) et joueur à l’Éveil sportif des 4 Saisons. Éducateur depuis plusieurs années dans toutes les catégories de l’école de foot des U7 aux U17 et maintenant co-président depuis trois ans, son implication est totale. Son esprit d’initiative (exemple le succès de l’album du club réalisé en 2018) et son dévouement sont des atouts plus que nécessaires au sein d’un club comme LPFC : école de foot, seniors, planification des rencontres de jeunes, déploiement du Programme éducatif fédéral…