Football : l’OM et Lille visent à leur tour les demies en coupes d'Europe, où et quand suivre les affiches ce jeudi ?

Après la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, l’OM et le Lille vont tenter d’en faire de même en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence, ce jeudi 18 avril 2024.

Avant ces quarts de finale retour, les trois clubs français encore engagés sur la scène européenne partaient avec un but de retard. La première remontada a été réussie par le PSG, tombeur du Barça en Catalogne (1-4), et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Dans les deux autres compétitions continentales, Marseille et Lille vont tenter d’en faire de même, ce jeudi 18 avril 2024.

L’avantage du terrain

Pas de jaloux entre les Olympiens et les Dogues : ils partent avec le même handicap après avoir été battus 2-1 à l’extérieur. Les deux autres représentants français en Coupes d’Europe bénéficient de l’avantage du terrain au match retour pour tenter de renverser la situation.

Pour l’OM, c’est Benfica qui se rend au Vélodrome, ce jeudi, en Ligue Europa. Menés 2-0 à Lisbonne, les Marseillais s’en sont remis à un nouveau but d’Aubameyang pour boucler l’aller avec une addition moins lourde. Plus de 65 000 supporters sont attendus dans l’antre olympienne ce jeudi, avec une atmosphère qui rappellera le quart retour épique face à Leipzig, en 2018.

Côté Losc, en Ligue Europa Conférence il faudra remonter ce même but de retard face à Aston Villa, après avoir aussi concédé un break en Angleterre. Bafodé Diakité avait allégé la note en fin de partie. En face, les troupes d’Unai Emery sont en grande confiance : elles viennent de faire tomber le leader de Premier League, Arsenal, sur son terrain (0-2).

Quels adversaires potentiels en demies ?

À l’instar de la Ligue des Champions qui connaissait, dès les quarts, son tableau final, les deux autres Coupes d’Europe sont aussi fixées. S’ils se qualifient, les Marseillais croiseront le fer avec le vainqueur de l’opposition entre Liverpool et l’Atalanta Bergame. Avant la rencontre retour, les Italiens partent avec un sacré avantage : ils ont remporté la première manche à Anfield… 3-0 !

Les partenaires de Jonathan David savent également ce qui leur sera réservé en cas d’issue favorable ce soir. Ce sera l’Olympiakos ou le Fenerbahce. Les Grecs se sont adjugé le match aller, 3-2. Le match retour en Turquie s’annonce disputé !

Où et quand voir les matchs retour ?

Mais avant de penser demies, il faut d’abord passer les quarts. Si, jeudi 11 avril, le double écran était de mise pour suivre les deux clubs français, les matchs de Marseille et Lille ayant eu lieu au même moment, bonne nouvelle : une première affiche aura lieu à 18 heures 45, et la seconde à 21 heures. C’est Lille qui ouvrira le bal, avant le match de l’OM.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, les deux rendez-vous seront diffusés en clair. Celui des Dogues sur RMC Découverte, et celui des Olympiens sur M6. Voici le programme :