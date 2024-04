Espalion. Franz Nieler donnera un concert "symphonie vibratoire"

Un concert unique mêlant bols chantants de l’Himalaya, bols de cristal, gongs et bien d’autres instruments aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Côme-d’Olt. C’est un voyage sonore et perceptif propice à la relaxation et au ressourcement, à porter son attention sur ses sensations, sa respiration, que donnera Franz Nieler, le vendredi 26 avril, à 20 heures, à la salle des fêtes de Saint-Côme-d’Olt. L’écoute peut se faire assis ou allongé sur le dos (n’hésitez pas à amener un tapis et une petite laine ou couverture).

Franz Emmanuel Nieler : musico boliste ou joueur de bols chantants, Franz se produit en concert en France et en Europe.

Il intervient auprès de publics variés en proposant ateliers et collaborations musicales ponctuelles : danse, conte, méditation, art, yoga.

Vibrations et sensations

L’après-midi aura lieu un atelier "vibrations et sensations", de 17 h à 19 h : une initiation aux bols chantants pouvant être vue comme une grande séance mêlant massage et auto-massage grâce à la vibration des bols. N’hésitez pas à amener votre propre bol, l’utilisation de maillets et mailloches de différentes tailles et poids révèle les qualités vibratoires d’un bol jusqu’alors insoupçonnées…

Tarif : 10 € le concert ; 30 € l’atelier (sur inscription au 06 75 57 03 07) ; 35 € atelier plus concert. Possibilité d’acquérir bol et accessoire après chaque atelier ou concert. Photos et infos sur la page Facebook : Onadubol.