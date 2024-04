Pourquoi nous ne choisirons plus le miel comme avant

(ETX Daily Up) - Sirop de sucre ajouté, additifs ou colorants mais aussi masquage de la véritable origine... Le "faux" miel pullule sur les marchés et dans les rayons des magasins. Pour mettre un terme à la fraude, l'Europe a décidé d'obliger les producteurs à indiquer l'origine de cette douceur incontournable dans nos yaourts.

Vous préférez du "miel originaire d'Union européenne ou du "miel non originaire d'Union européenne" ? Voilà le genre d'informations très floues dont on dispose quand on choisit un pot que ce soit en magasin ou sur les marchés, lorsque les marques ou producteurs choisissent de ne pas indiquer précisément l'origine.

Une manque de transparence décriée par les apiculteurs français, dont les miels sont concurrencés par des produits à la qualité absolument pas comparables. Leurs prix sont souvent hyper compétitifs, sur lesquels les petits producteurs ne peuvent pas s'aligner. On parle notamment de problème d'étiquetage avec aucune indication quant à l'origine ou de miels frelatés, dans lesquels il y a eu un ajout de sucre, voire des sirops sucrants à base de maïs ou de riz. Des apiculteurs occitans pointent du doigt notamment une concurrence déloyale en provenance d'Asie. Au sein de l'Union européenne, près de la moitié des miels importés (46%) n'en seraient pas vraiment, d'après une enquête menée par l'Office européen de lutte antifraude (Olaf) qui a analysé 320 échantillons de pots en import. De son côté, la Direction générale des fraudes (DGCCRF) avait mené une enquête concernant une entreprise, appelée Miel du Roussillon (liquidée en 2019), qui avait fait passer du miel importé pour une production française.

Voilà pourquoi, depuis de nombreux mois, le Parlement européen est alimenté par des débats autour de la question de l'étiquetage de l'origine des miels. Pour lutter contre l'importation de ces miels frelatés, les eurodéputés se sont mis d'accord sur le principe d'une étiquette mentionnant l'origine du produit, que ce soit la Chine, le Vietnam, l'Ukraine, la Bulgarie ou un autre pays européen. En cas de mélanges d'origines, "les pourcentages de miel provenant des quatre premiers pays d’origine au moins doivent également être indiqués. Si cela ne représente pas plus de la moitié du miel total, les pourcentages doivent être indiqués pour tous les pays", avait explicitement précisé le Parlement dans un communiqué lorsqu'une étape avait été franchie en début d'année suite à un accord avec le Conseil européen.

Une avancée majeure pour les apiculteurs dont se félicite le syndicat principal des agriculteurs, la Fnsea, mais qui voit tout de même une certaine limite. "Nous regrettons la possibilité de dérogation accordée aux Etats-membres : ils pourront limiter l’étiquetage obligatoire du pourcentage aux 4 principaux miels d’origine différente dans un mélange, à condition qu’ils représentent plus de 50% du poids final. L’affichage des pourcentages de tous les pays est pourtant un outil essentiel pour faciliter les contrôles, dans le but de limiter les fraudes sur l’origine. La Fnsea demande au gouvernement de s’opposer à cette dérogation en France", écrit le syndicat.

La "Directive Miel" ayant été votée à la quasi-unanimité par le Parlement européen, le Conseil européen doit finir de l'entériner pour être publiée au Journal officiel de l'UE.