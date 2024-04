Entraygues-sur-Truyère. Une bonne soirée au théâtre

Vendredi dernier, la salle multiculturelle s’est remplie pour le spectacle théâtral : "Nous ne sommes pas du même monde", présenté par la compagnie "Écoute voir" et organisé par l’association des services à domicile ADMR. Cette comédie humoristique de Brigitte Massiot, remarquablement jouée par deux acteurs en huis clos, a ravi et fait rire les spectateurs. Elle met en scène deux êtres qui se rencontrent sur un quiproquo et qui sont très différents. Avec des dialogues touchants, ou grinçants, cette relation homme-femme improbable, finira par réunir une femme aimant les voyages et au franc-parler avec un homme agoraphobe, maniaque et snob.

Après de nombreux applaudissements, un pot de l’amitié était offert à la fin du spectacle.