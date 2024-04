Festivals, concerts, quines, balades et concours, trois jours d'animations en Aveyron du vendredi 19 au dimanche 21 avril

Belote ou théâtre pour rester assis, concerts ou balades pour rester debout, il y en aura pour tous les goûts.



Vendredi 19 avril

Auzits. Festival "Esta Poulit" avec Ambre/ Disier Super/ Sidilarsen/ Iphase. A 19 h, au stade municipal.

Camjac. Concours de belote. A 20 h 45, à la salle des fêtes.

Le Cayrol. Concours de belote organisé par Les Caminaïres del Cayrol. A 20 h 30, à la salle d’animation.

Lacalm. Concours de belote au profit de l’APE. à partir de 20 h 30. à la ferme de la Violette.

Mur-de-Barrez. "Il reste encore demain". A 20 h 30, à la salle Bertrand-Tavernier.

Mur-de-Barrez. "Les explorateurs : l’aventure fantastique". A 14 h 30. à la salle Bertrand-Tavernier.

Rodelle. Théâtre, "Le poète nomade" avec M. Wasaki et ses deux amies. A 18 h 30, à la Maison du Causse à Bezonnes.

Saint-Amans-des-Cots. Fête géante des enfants - structures gonflables. Aujourd’hui, de 10 h à 20 h, au gymnase de Sangayrac.

La Salvetat-Peyralès. Concours de tarot. A 20 h 30, à salle des fêtes.

Sébazac-Concourès. Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Concourès.

Sévérac-le-Château. Concours de belote organisé par le FCSA, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Lapanouse.

Vabre-Tizac. Soirée cinéma chez Piccolo. Restauration à 19 h 30 sur réservation uniquement. A 21 h, au café bar musical Chez Piccolo.

Samedi 20 avril

Auzits. Festival "Esta Poulit" avec Bob’s not dead/ Monty Picon/Celkilt/ Kalusix x Luidji. 14h : Marché artisanal/ Animations enfants/ Spectacle/ Lancer des fûts/ Food truck. à 19 h. au stade municipal.

Baraqueville. Deuxième troc de plantes et graines. De 14 h à 17 h, à la salle des fêtes de Carcenac-Peyralès.

Bertholène. Ultra Trans Aubrac, 6 h, départ de Bertholène.

Campagnac. Quine de l’Amicale des Cabassols. A 20 h 30, à la salle d’animation culturelle.

Le Cayrol. Concours de belote organisé par Les Caminaïres del Cayrol. A 20 h 30, à la salle d’animation.

Firmi. Apéro concert et bal animé par Saturne. A 19 h 30, au gymnase.

Lacalm. Quine des Gentianes, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Lacroix-Barrez. Soirée apéro-concert avec le groupe de musique Betty Creep. A 19 h, à la salle des fêtes.

Laissac. Journée organisée autour du jardin, de 9 h à 17 h, à l’îlot Vigarié.

Soirée théâtre avec les compagnons des Arméniès à 20 h 30 à la salle des fêtes de Sévérac-l’Eglise.

Marcillac-Vallon. Concert printemps harmonie. A 21 h, à la salle des fêtes.

Muret-le-Château. Quine de la société de chasse. A 20 h 30, à la Maison des associations.

Le Nayrac. Bal de printemps animé par Pepitoox DJ, à 22 h, à l’Espace multiculturel.

Noailhac. Théâtre animé par les habitants du village, à 20 h 30.

Prades-d’Aubrac. Quine au profit des bébés du Pérou. à 20 h 30. à la salle des fêtes.

Rodez. "Les voyages du poète nomade". Spectacle initiatique et intéractif. Dans le cadre de l’exposition photos de Nel Clot, à 20 h, à la Menuiserie.

Saint-Amans-des-Cots. Les Martagons présentent "Mariages". A 21 h, à la salle polyvalente.

Saint-Saturnin-de-Lenne. Atelier Créa’Terre. De 14 h à 16 h, à la mairie (dans la cour).

Saint-Saturnin-de-Lenne. Atelier d’introduction aux huiles essentielles animé par Margot Pauvers. à 17 h. à la bibliothèque (au- dessus).

Dimanche 21 avril

Agen-d’Aveyron. Quine du club des aînés Agentols. à 14 h, à salle des fêtes.

Belcastel. Thé dansant avec Guillaume Fabre. De 16 h à minuit.

Brommat. Vide greniers. à 10 h. au Moulin de Burée.

Calmont. Symphonie vibratoire avec Franz Emmanuel Nieler. à 17 h. à l’église de Magrin.

Canet-de-Salars. Quine Entente Sportive. à 14 h. à salle des fêtes.

La Capelle-Bleys. Théâtre, chant et poème, à 15 h.

Le Cayrol. Concours de belote organisé par Les Caminaïres del Cayrol, à 20 h 30. à la salle d’animation.

Cransac. Quine des écoles, à 15 h, à la salle d’accueil.

Durenque. Quine du club des aînés "Les Genêts". A 14 h, à la salle des fêtes.

Laissac. Quine de la paroisse Saint-Marc-des-Causses, à 14 h 30, au centre administratif.

Naucelle. Thé dansant avec Véronique Pomiès, à 16 h, à la salle des fêtes. 20 h : repas chou farc

Prades-Salars. Déjeuner aux tripous. De 8 h à 11 h, à la salle des fêtes.

Rodez. Exposition de véhicules anciens avec "la Magnéto du Rouergue". De 10 h à 12 h, sur le parvis, avenue Tarayre.

Roussennac. Déjeuner sucré ou salé de l’APE de Bournazel- Roussennac. à partir de 8 h, salle des fêtes.

Saint-Hippolyte. Quine du club des aînés, à 14 h, à la salle des fêtes.

Tayrac. Déjeuner tête de veau, tripous. De 8 h à 12 h, à la salle des fêtes.

Villecomtal. Spectacle "Le Poète nomade", à 14 h 30, à la salle des associations.

Viviez. Quine du comité d’animation de Viviez, à 15 h, à l’Espace Jacques- Rey.