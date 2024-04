Manuel Cantos, spécialiste de l'économie locale : "Le mur s’est-il trop dangereusement rapproché ?"

Figure reconnue de l’économie aveyronnaise Manuel Cantos souhaite partager son libre propos sur la situation actuelle.

Manuel Cantos, "citoyen de la République" comme il se présente lui-même, est un expert avisé de l’économie aveyronnaise pour laquelle il a œuvré durant de nombreuses années. Voici son regard sur le contexte actuel et les interrogations qu’il suscite.

"Nous n’avons rien senti de très douloureux ? C’est normal, les discours de nos dirigeants sont de vrais somnifères sur nos âmes perdues à la recherche d’un sauveur. Où est celui ou celle qui, au-delà de belles paroles connaîtra aussi la valeur de l’efficacité ? Depuis quand sommes-nous à la dérive sur notre arche, quand allons-nous couler ?

Revenons sur terre. La France, vu des Français : nous sommes les meilleurs mais insatisfaits permanents et sommes bien entendu le centre du monde occidental. La France vu des "autres" : les Français sont des râleurs, ont une capacité d’autodestruction très performante. Ils sont capables de s’autobloquer, de s’autodétruire, de mettre à mal leur économie tout en voulant récupérer de l’argent à volonté. L’ensemble de nos concitoyens et le monde de l’entreprenariat, s’est-il trop nourri au "biberonnage" étatique à un stade avancé ? Comment réduire notre océan de dette en dépensant toujours plus ?

Pouvons-nous arriver à remettre à plat un système pervers qui s’est insidieusement installé en quelques gouvernements de tous bords et en quelques décennies ?

"Place à l’action !"

À force de superposer des textes et normes pour soi-disant guider toute notre société, nous sommes aujourd’hui devant des réglementations multiples, complexes, incohérentes et qui trop souvent ne peuvent que sanctionner. Pouvons-nous revenir à des lois simples, claires, le langage du commun des mortels que nous sommes est-il si compliqué à acquérir pour nos énarques et autres têtes pensantes ?

Depuis plusieurs années, hélas, nous avons perdu le goût de l’effort collectif et des contraintes. C’est un drame pour notre pays. Nous souhaiterions une France travailleuse, téméraire, ambitieuse ; l’équité est difficile, certes, mais la logique, le bon sens et le courage, beaucoup de courage, doivent s’imposer à tous. C’est maintenant urgent ! Place à l’action !"