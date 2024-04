Bozouls. La commune mise sur l’écopastoralisme pour préserver son patrimoine naturel

Dans le cadre de son programme d’écopastoralisme, un projet respectueux de l’environnement intégré à l’Espace naturel sensible (ENS) du Canyon de Bozouls, la commune enrichit aujourd’hui le site avec de nouveaux animaux. Ces ajouts ont été soigneusement choisis pour leur contribution à la biodiversité et à l’entretien écologique des espaces verts. Le cheptel comprend des ânesses, des brebis et des chèvres, chacune sélectionnée pour sa capacité à s’adapter aux diverses topographies du site géologique. Les ânesses sont particulièrement adaptées aux terrains plats, les brebis aux pentes, et les chèvres aux falaises. Ces animaux jouent un rôle clé dans la stratégie de gestion environnementale du canyon de Bozouls, qui inclut la promotion d’une flore diversifiée et la réduction de l’empreinte carbone.

Les brebis, notamment des races tarasconnaise et barégeoise, sont mises en avant pour leur rusticité et leur capacité à brouter dans des zones difficilement accessibles. La race barégeoise, menacée, illustre l’effort de la commune pour soutenir l’élevage d’espèces en danger. Le programme offre également une expérience éducative pour les visiteurs. Les familles et les enfants sont invités à découvrir ces espèces dans le cadre d’une randonnée. Toutefois, la municipalité rappelle l’importance de respecter certaines consignes pour le bien-être des animaux : ne pas les nourrir, garder les chiens en laisse et fermer les portillons après passage.