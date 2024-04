Onet-le-Château. Le local "Mindset" porté sur les fonts baptismaux

En présence de très nombreux jeunes Castonétois, le maire Jean-Philippe Keroslian, les élus du conseil municipal et les nombreux partenaires institutionnels et associatifs de la collectivité, ont inauguré mercredi 17 avril, le local baptisé "Mindset", situé place des Capucines.

Ce nouvel espace dédié à l’accompagnement des jeunes de 15 à 25 ans, marque un pas significatif dans l’engagement de la Ville d’Onet-le-Château envers sa jeunesse. En effet, le local "Mindset" est le fruit d’une réflexion approfondie sur les besoins des jeunes Castonétois, en lien étroit avec les jeunes, très impliqués dans le projet. Antenne du pôle solidarités de la Ville, le "Mindset" permet à un éducateur spécialisé et un référent jeunes (en l’occurrence Mohamed El Yaacoubi et Lino Ricci) de recevoir les adolescents et les jeunes adultes dans un environnement adapté, pour les accompagner dans la construction d’un projet professionnel ou personnel.

Par ailleurs, il vient également renforcer les dispositifs déjà existants, témoignant de l’engagement continu de la municipalité envers sa jeunesse.

Parmi les programmes phares proposés aux jeunes, on rappellera l’approche novatrice du dispositif "En route vers l’emploi", permettant aux jeunes, moyennant contrepartie, de bénéficier d’un financement de la collectivité dans l’obtention du permis de conduire (à lire dans une prochaine édition), ou encore l’accompagnement des jeunes, par l’éducateur spécialisé et le référent jeunes, dans leur recherche d’emploi saisonnier, par la coréalisation d’un CV, d’une lettre de motivation et la mise en relation avec les entreprises locales.

Cette démarche, citoyenne et participative, favorise l’épanouissement personnel des jeunes, tout en renforçant le lien social au sein de la communauté.

Une ville inclusive et solidaire

L’inauguration du local "Mindset" représente ainsi une nouvelle et importante étape dans la concrétisation de la vision d’Onet-le-Château en tant que ville inclusive et solidaire. Ce qui a été bien repris dans les différentes interventions et en particulier celle de Philippe Dussaix, le commissaire de police "Ma participation à ce genre de manifestation en direction des jeunes est un signe très positif, cela prouve qu’ici, à Onet, on peut communiquer, on peut travailler ensemble, on peut vous accompagner et construire ensemble, une vie tranquille et apaisée…". Cette étape témoigne de manière très forte, l’engagement continu de la municipalité envers la jeunesse, ainsi que de sa volonté de créer un environnement favorable à l’épanouissement et à la réussite de chacun.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement du "Mindset" et ses horaires d’ouverture, merci de contacter le pôle solidarités de la Ville, au Patio Centre Social, rue des Narcisses. Tél. 05 65 77 25 04.