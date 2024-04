Rugby à XIII : Villefranche en piste pour les demi-finales d’Élite 2

Près d’un mois après avoir enfilé les crampons pour la dernière fois, les Loups s’élancent dans les phases finales, samedi 20 avril (16 heures) sur leur terrain, face à Carpentras.

Que les choses sérieuses commencent ! Après avoir dominé toute la phase régulière d’Élite 2, en signant 16 victoires en autant de rencontres et en écrasant la concurrence jusqu’à 50 points (60-10 contre Salon-de-Provence, le plus gros écart enregistré par les Loups cette saison), Villefranche-de-Rouergue lance les phases finales samedi 20 avril. À 16 heures, les hommes de David Collado accueilleront Carpentras, qui a terminé 4e de la phase régulière, sur la pelouse d’Henri-Lagarde.

Un historique des confrontations favorable à Villefranche

Ce sera la quatrième fois que cette saison que les Loups villefranchois affrontent les Taureaux. En effet, après la phase aller-retour, lors de laquelle Villefranche s’est imposé 6-20 et 34-10, les deux formations se sont rencontrées en barrages de la coupe de France Lord Derby, le 16 décembre. Un duel également remporté par les Aveyronnais, mais plus largement qu’en championnat : 52-4.

Carpentras est donc un adversaire bien connu des Villefranchois. Mais même s’ils ont l’avantage de la réception, les Loups devront se méfier des visiteurs. Car dimanche dernier, les Taureaux ont été sans pitié avec les voisins Tarnais de Lescure-Arthès, les battant 54-30 en barrages des phases finales. Un succès rendu possible par une grosse pression tant défensive qu’offensive selon l’entraîneur vauclusien Olivier Rostang.

Probable absence pour blessure d’Afflick

Il faut donc s’attendre à un match serré. Et si les Rouergats ont la faveur du pronostic, le match n’est pas gagné pour autant. Il convient de prendre en compte l’absence de compétition depuis presque un mois et le dernier match des Villefranchois, à Tonneins, le 24 mars. Car les protégés de Collado n’ont pas disputé l’ultime journée du championnat, le 31 mars, suite au forfait d’Entraigues. Et ces quatre semaines sans rencontre peuvent être préjudiciables à la cohésion du groupe, même si le staff villefranchois a pris cette donnée en considération.

Autre sujet d’inquiétude : l’absence probable pour blessure au pectoral de l’Australien Jacob Afflick, cadre de l’équipe. Malgré tout, même si David Collado sent "le groupe prêt et impatient d’en découdre", il reste mesuré dans son pronostic. Mais au bout des 80 minutes, ce serait une surprise que le billet pour la finale qui avait vu Villefranche échouer 25-18 en fin de partie, en mai 2023, ne revienne pas aux gars de la bastide. Eux dont l’objectif est la montée en Elite 1, promise au seul vainqueur le 4 mai, sur terrain neutre, à Lézignan-Corbières.

Surprise dans l’autre demi-finale ? Si, en début de saison, on pouvait s’attendre à voir Ille-sur-Têt, vainqueur de la finale 2023 contre Villefranche mais qui a refusé la montée en Élite 1, dominer les débats, les Catalans ont finalement terminé la phase régulière à la troisième place. Avec 12 victoires et 4 défaites, les champions en titre ont non seulement dû passer par la case barrages – duel qu’ils ont gagné 58-10 contre Palau le 14 avril – mais surtout ils n’auront pas le confort de recevoir à l’occasion des demi-finales, ce week-end. Dimanche 21 avril (16 heures), Ille-sur-Têt sera sur la pelouse du dauphin des Aveyronnais, Villegailhenc. Un scénario qui pourrait réserver une surprise pour l’affiche de la finale… ou bien il suffirait de ressortir celle de l’année dernière.

Le XIII de départ de Villefranche : Gruppi, Gohon, Ugaia, Durand, L. Lafon Carivenc, Pallarès (cap.), Sournac, Bristow, Yèche, Higgins, Ginestet, Roux. Remplaçants : Vigroux, Nikolic, Boscolo, Al Ghannoufi.