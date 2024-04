Football : Rodez dans les grandes largeurs

Samedi 20 avril, les Ruthénois (5es) ont complètement fait déjouer les leaders auxerrois (2-0), en s’appuyant sur leurs bons côtés. Une arme aussi bien sportive qu’électrisante.

"On a joué à trois au milieu parce qu’on voulait gérer la largeur." Tel était le plan de jeu mis en place par l’entraîneur d’Auxerre Christophe Pélissier, en amont de son déplacement à Paul-Lignon, avec un 4-3-3 inédit. "Mais avec cette équipe de Rodez, la largeur est difficile à gérer. On voulait compenser ça et je pensais qu’on tiendrait beaucoup plus le ballon", s’est-il résigné à dire une fois le match fini, après avoir été complètement mangé par son adversaire du soir dans l’exercice. Le leader qui sort de ses principes pour s’adapter au Raf et qui perd son pari, une sacrée victoire pour le technicien ruthénois Didier Santini : "Quand tu te dis que c’est Auxerre et que c’est le coach Pélissier, ça fait plaisir. On a vu le respect d’Auxerre, qui a essayé de nous contrarier avec un bloc bas et des joueurs très regroupés, pour nous empêcher de prendre de la vitesse et de trouver les côtés. Mais on grandit et on arrive dans ces situations-là, comme la semaine dernière à Caen, à se créer des occasions."

Toujours plus de centres

Rodez n’a, lui, pas dérogé à ses habitudes, en proposant son jeu classique et extrêmement efficace, avec des pistons positionnés très hauts sur le terrain et à ras de la ligne de touche, à l’image notamment de Dembo Sylla, souvent trouvé en première période dans ce schéma. Le joueur arrivé en prêt cet hiver de Lorient a d’ailleurs été à l’origine de bon nombre de centres, même s’il a parfois manqué de précision. Et même chose de l’autre côté pour Akim Abdallah, qui a provoqué, sur un centre, la main auxerroise synonyme de penalty de l’ouverture du score à la 54e minute, par le capitaine Bradley Danger. Plus tôt, le piston gauche comorien avait entre autres délivré une merveille de ballon sur la tête de Waniss Taïbi (20e), avant que le portier auxerrois Donovan Leon ne sorte une parade de grande classe.

"On veut toujours mettre l’adversaire sous pression"

Cette appétence aux longs ballons envoyés des côtés vers la surface de réparation n’est pas nouvelle pour Rodez. Ce dernier en a quasiment fait l’une de ses marques de fabrique, avec aussi notamment la transition rapide. "Je crois qu’on est premiers en centres dans le championnat. La semaine dernière à Caen, on a beaucoup centré, mais on s’était un peu déchirés avec des centres moyens. On veut toujours mettre l’adversaire sous pression, expliquait Didier Santini samedi après-midi, au micro du diffuseur de la rencontre, beIN Sports. Nos attaquants travaillent beaucoup certaines positions (à laquelle attendre le ballon). C’est l’une de nos qualités." Et même si elle ne permet pas systématiquement au Raf de marquer sur l’action même, elle a le mérite d’apporter cette folie qui embarque Paul-Lignon dans un printemps quoi qu’il arrive jamais vu sur le Piton !