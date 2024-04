Rodez : quand la Menuiserie accueille "Matière à rêver", la nouvelle exposition de Nel Clot

La Menuiserie de Rodez accueille les œuvres de l’artiste photographe Niel Clot, du 6 au 27 avril 2024.

À travers trois séries de photographies distinctes, Nel Clot invite le visiteur à laisser place à son imagination. Pour la première, l’artiste s’inspire des travaux de la gare de Montpellier, sa ville d’origine. Il ne s’agit pas seulement d’un reportage mais plutôt d’un questionnement sur la notion de l’espace. Les yeux de la photographe permettent au public un nouveau regard et l’amène à ressentir des émotions propres à chacun. Les clichés ont été pris à toute heure du jour et de la nuit, ce qui permet d’exprimer la beauté du moment. La deuxième série s’axe sur une dimension plus réduite. En photographiant la mousse et le lichen sur certaines surfaces, elle donne l’illusion d’un paysage. Le cadre permet l’effet de trompe-l’œil. Pour terminer, le bord de la Méditerranée, lors de son voyage en Grèce, constitue la ligne principale de cette dernière série. L’eau, les pierres, la rouille et le soleil font ressortir une multitude de couleurs chaudes, qui incitent le spectateur à voyager. Aucun titre n’est présent sur les œuvres pour que chacun puisse ressentir sans avoir d’explications.

Pour clôturer son exposition, l’artiste sera présente le 26 avril au soir lors d’un spectacle inédit avec Claire Newland, danseuse, et Michel Doneda, saxophoniste, où ils joueront avec l’espace.