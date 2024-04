Villefranche-de-Rouergue. Un concert d’orgue haut de gamme à la collégiale

Le dimanche 28 avril à 17 h, l’association Musique et Orgue à Villefranche vous invite à un concert inédit où les orgues de la collégiale seront associées à divers instruments (percussions, thérémine) et enrichi par des effets électro-acoustiques, avec deux musiciens qui n’en sont pas à leur coup d’essai.

Baptiste Genniaux a obtenu son prix d’orgue au conservatoire régional de Toulouse (mention Très Bien). Organiste à Naucelle, professeur d’orgue et de piano, il anime différents ateliers pour faire découvrir l’orgue auprès de jeunes publics ou de patients hospitalisés. Il a participé à la création de plusieurs spectacles pour ces publics. Le comédien et musicien Vincent Dubus multiplie les expériences théâtrales et sonores, toujours empreintes de poésie. Il est musicien et formateur au sein de la compagnie "création éphémère" à Millau.

Le projet est une rencontre entre les univers de ces deux complices, celui de l’orgue classique et de la musique électro-acoustique, en proposant un métissage musical. Ils régaleront de pièces d’orgue "classiques" mettant en valeur le magnifique orgue de tribune, ainsi que de grandes pages d’orgue de Bach ou de compositeurs plus récents revisitées par les instruments et le matériel de Vincent Dubus.

Participation aux frais : 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans).