Des acteurs locaux au top !

Depuis plus de 40 ans les habitants du village et des environs "montent sur les planches" pour animer un spectacle. Comme de coutume cette animation est partagée entre chansons, skechs. théâtre, danses le tout teinté de bonne humeur. Vu le succès grandissant des années passées et malgré la nouvelle salle d’animation plus spacieuse, cette année le spectacle s’est déroulé sur deux jours afin de permettre à tous d’assister à cet événement. Le samedi soir une bonne soupe au fromage permettait de caler les estomacs encore secoués par les rires. Et rendez-vous a été donné pour l’année prochaine.