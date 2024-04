Luc-la-Primaube. Quilles de huit : c’est la reprise pour les jeunes pousses du club de Luc

L’école de quilles du club de Luc a démarré sa saison fin mars, avec 2 entraînements par semaine. Elle est composée de 4 benjamins, 2 benjamines, 4 poussins, 2 poussines, 2 débutantes et 1 débutant. Ces jeunes pousses sont encadrées par Nicolas, Christophe, Guy, Yves, Cédric et Alex. Tous ces jeunes quilleurs qui bénéficient des conseils de leurs éducateurs feront étalage de leur savoir-faire et montreront qu’ils pourront assurer la relève des "gros bras" dans quelques années, lors des plateaux école de quilles dont voici le planning : Magrin, vendredi 3 mai, Luc, vendredi 17 mai, La Primaube, vendredi 31 mai, Flavin, mercredi 12 juin ou Trémouilles si pluie, Lunel, samedi 22 juin finale équipe, Le Piboul (Magrin) Challenge et récompense secteur 3, mercredi 26 juin et Rodez, samedi 29 juin finale individuelle. Belle saison sportive en perspective en championnat avec une qualification des meilleures pousses pour le championnat de France pour clôturer la saison. À noter que 25 élèves de CP et CE1 de l’école Saint-Joseph de Luc ont bénéficié d’une initiation et d’un après-midi découverte à la pratique des quilles de huit sur le terrain de Calzins. Ces après-midi "ludiques" proposées aux écoles sont appréciées et rentrent également dans le cadre scolaire de la découverte d’activités de plein air et de pratique de sport individuel et en équipes.

Les éducateurs remercient Mme Terral, directrice de cette école, d’avoir participé à cette belle après-midi d’initiation et de partage.