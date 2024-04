Luc-la-Primaube. Rugby : le challenge LSA XV autour du monde continue toujours

L’objectif de ce challenge ouvert à tous les supporters et amis du club de Lévézou Ségala Aveyron XV, c’est de se photographier avec un accessoire du club (écharpe, bonnet, banderole, maillot, tee-shirt, short…) dans des lieux insolites, exotiques, touristiques, rugbystiques…

Ainsi, parmi les meilleurs clichés, on voyage de Montbazin (Hérault) à Tahiti en passant par Edimbourg, Dublin et Clermont-Ferrand. Merci à la Bernad Family à Edimbourg, avec Vincent Clerc, à la Frayssignes Family à Clermont avec les joueurs du Stade toulousains, aux anciens joueurs, Étienne, Hugo, JB, Lionel, Aurélien, Guillaume et Cyril à Dublin, à Lucas à Tahiti et à deux anciens, Seb et Greg à Montbazin avec les Forçats de La Vene.