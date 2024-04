Espalion. Les sang et or frustrés après leur courte défaite contre l’Aviron castrais

Les rugbymen ont échoué de justesse dans le match pour la montée en Régionale 1, battus 26-29 par l’Aviron Castrais.

Le soutien des nombreux supporters sang et or n’a pas suffi et le XV fanion du RCENA a perdu le match de la montée, dimanche à Carmaux. Et pourtant… Le début du match n’était pas celui préparé avec les entraîneurs. Trop joueurs, ne respectant pas les consignes, ni le plan échafaudé lors du dernier entraînement, les sang et or n’ont pas joué à leur niveau. Une carence due peut-être à la pression. Malgré cela, les espalionnais restaient dans la course, et la mi-temps survenait sur un score de parité 7-7.

La reprise était marquée par l’exclusion rapide d’Emile Van Herpen pour un second carton jaune. Un gros handicap pour nos représentants qui se sont battus avec un courage exemplaire. A quelques minutes de la fin, ils ont gâché une ultime occasion de l’emporter sur un en-avant. Avec quatre essais marqués et deux pénalités, les Espalionnais ont perdu par une courte marge de 3 points. Une défaite frustrante pour tous, joueurs, encadrement et supporters, car ils avaient conscience d’être passés à côté d’une montée largement à leur portée. "On a battu des équipes bien meilleures cette saison", déclare Fabien Druot. Mais Castres a eu pas mal de réussite et comptait dans ses rangs deux grosses individualités. Ajoutés à l’infériorité numérique en seconde mi-temps, une prestation en demi-teinte et le rêve s’écroule. Il faudra du temps pour évacuer ce sentiment d’injustice.

Mais la saison n’est pas encore achevée. Le 12 mai, les sang et or joueront en 1/32e de finale du championnat de France. Une dernière occasion d’accrocher la wagon de l’accession, mais là, il faudrait remporter le titre national. Dur dur !