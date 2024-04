Rodez : rue de Londres, une résidence supplémentaire pousse à Bourran

Ce mercredi 24 avril, l’opérateur immobilier Polygone inaugurait une résidence de 24 logements sociaux en plein cœur de Bourran.

Le plébiscite de ce quartier n’est plus à prouver. Et pour cause, un nouvel opérateur immobilier a voulu s’y implanter. À Bourran, les résidences poussent comme des champignons et à chaque fois elles trouvent preneurs. Dernier exemple en date, la construction d’un immeuble comportant 24 logements sociaux répartis sur deux niveaux, 5 rue de Londres, dans ce quartier jugé "dynamique" de Rodez.

Ce mercredi 24 avril était justement inaugurée cette résidence, construite par l’opérateur immobilier Polygone, soucieuse de se positionner stratégiquement à Bourran. "C’est une véritable opportunité d’être ici. Jusque-là nous ne disposions pas de patrimoine dans ce quartier", se réjouit Aurélien Tissier, directeur général de Polygone, société basée à Aurillac, comptant jusqu’alors 321 logements sur le territoire de l’agglomération ruthénoise.

3,3 millions d’euros

Preuve de ce succès, ces 24 appartements de 42 à 93 m² ont été prisés des locataires, au point que tous soient occupés aujourd’hui, cinq mois après leur mise en service. Une opération menée sur une emprise foncière de 1 283 m², pour un montant de 3,3 millions d’euros, subventionné par l’État, la Région Occitanie, Rodez Agglomération et appuyé par des emprunts auprès de la Caisse des dépôts.

"C’est très important de pouvoir proposer de tels logements sociaux, se réjouit en tout cas Christian Teyssèdre, président de Rodez Agglo. Habiter ici, c’est un plus, avec la proximité de nombreux emplois et de commerces. Nous avons besoin d’autres résidences comme celle-ci !"

Sur place, sont proposés des logements T2, T3 et T4, pour un loyer compris entre 250 et 600 € en fonction de la surface et du type d’habitat. "Nous avons mis l’accent sur les espaces extérieurs, avec une terrasse par appartement", précise Aurélien Tissier. À cela s’ajoute la possibilité de louer jardins et garages.

Quant à l’empreinte carbone d’une telle construction, Polygone se défend de proposer un habitat "vert". Appuyé par un système du chauffage au gaz naturel par chaudière à condensation, une réalisation aux dernières normes et affichant un indice d’émission de gaz à effet de serre classé entre A et B. "Il faut souligner la qualité de ces logements, c’est une construction judicieuse", a complimenté Véronique Ortet, sous-préfète de Rodez. Un public visiblement séduit par cette réalisation.