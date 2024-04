Logements sociaux : quel est ce projet de loi qui voudrait exclure les plus riches des HLM ?

Selon le ministre délégué au Logement, Guillaume Kasbarian, plus de 8 % des bénéficiaires seraient dans ce cas de figure. Le projet fait réagir.

Après avoir prôné la fin de l’emploi à vie pour les fonctionnaires, par la voix du ministre Stanislas Guerini, le gouvernement ouvre une nouvelle brèche dans le domaine du logement social.

La recette est la même : prendre à témoin l’opinion publique en pointant un privilège supposé indu. "Quand on a 5,2 millions de logements sociaux en France et 1,8 million de ménages qui candidatent légitimement pour y entrer, est-il normal qu’ils soient empêchés de le faire alors qu’il y a des gens au sein du parc social dont la situation a largement changé depuis qu’ils se sont vus attribuer leur logement ?", s’interroge le ministre délégué au Logement, Guillaume Kasbarian, dans un entretien publié, vendredi, par Les Échos.

"Il faut réinterroger la pertinence à continuer à occuper un logement social de ceux qui ont largement dépassé les plafonds de revenus, ont pu hériter, ont parfois une résidence secondaire en leur possession et dont le patrimoine – et c’est le sens de la vie – a évolué", fait-il valoir. Le ministre souhaite donc inscrire dans son projet de loi sur le logement, attendu en mai sur la table du conseil des ministres, puis en juin au Sénat, une évaluation régulière et obligatoire par les bailleurs sociaux de "la situation personnelle, financière et patrimoniale" des locataires du parc social.

Avec un objectif clair : demander aux personnes trop riches de faire leurs cartons. Le phénomène est tout sauf marginal, assure-t-il. Selon Guillaume Kasbarian, plus de 8 % des locataires actuels de HLM ne seraient plus éligibles à un logement social s’ils en demandaient un aujourd’hui.

"Démagogie"

Cette vérification "permettra d’abord d’interroger le renouvellement du bail. Et ensuite d’interroger le niveau des loyers", explique Guillaume Kasbarian. Cette "notion de 'logement à vie', si elle peut être efficace médiatiquement, n’a pas de réalité juridique", rétorque l’Union sociale pour l’habitat qui appelle le ministre à "ne pas céder à la démagogie".

Les locataires de HLM doivent, en effet, déjà répondre chaque année à une 'enquête ressources' pour attester de leur situation économique. S’ils dépassent désormais le plafond de ressources, leur bailleur peut majorer, depuis 2009, leur loyer ou refuser de renouveler leur bail. Seuls les plus de 65 ans et les personnes en situation de handicap échappent au dispositif. Selon la présidente de l’Union sociale pour l’habitat, Emmanuelle Cosse, interrogée par France Info, la nouveauté est que les bailleurs devront désormais formaliser "une synthèse de ces contrôles dans un rapport transmis au préfet tous les ans".

Ce projet vise surtout à "opposer les classes populaires entre elles et [à] épargner les plus riches et la spéculation immobilière", dénonce la Confédération nationale du logement.

Cette proposition "est d’une hypocrisie sans nom, abonde le sénateur communiste de Paris, Ian Brossat, puisqu’elle laisse entendre que les locataires HLM seraient aujourd’hui inexpulsables. En réalité, le gouvernement fait payer aux locataires du parc social son incapacité à produire du logement social".

Le ministre s’engage, cependant, à maintenir "les objectifs cibles de 20 à 25 % de logements sociaux" dans les communes concernées par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain), un sujet sur lequel il se sait attendu au tournant. Mais selon Le Monde, il envisagerait d’autoriser les communes à rattraper leur retard avec des logements intermédiaires (aux loyers plus chers).

Le projet de loi visera aussi plus largement à faciliter l’accès au logement des classes moyennes. Il devrait aussi donner davantage de pouvoir aux maires dans l’attribution des HLM ou dans la décision d’en vendre.