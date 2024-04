Aveyron : hausse des prix, besoins grandissants, logement des plus jeunes, le Claj sur tous les fronts

Association visant à épauler les 16-30 ans dans leur quête de logement, le Claj, jusque-là cantonné au territoire de l’agglomération ruthénoise, prend une dimension départementale.

On dit que l’Aveyron est un département vieillissant. Qu’il se trouve face à un défi immense pour un territoire rural, celui d’attirer des jeunes. Mais aujourd’hui, celui-ci est-il en capacité de mener à bien cette mission ? Pas facile de répondre. Car le Claj (Comité pour le logement autonome des jeunes), note de nombreuses problématiques, ou du moins, alerte sur la nécessité de développer ses actions.

Cette association est spécialisée dans l’accompagnement des jeunes de 16 à 30 ans dans leur quête de logement. Une aide qui peut prendre plusieurs formes, que ce soit simplement une présentation de l’offre disponible, d’une assistance aux demandes de subventions et autres dispositifs ou plus précisément encore, de dénicher directement un logement parfait pour une personne.

Car face à ce défi de renouvellement des générations, l’habitat est un sujet majeur. "C’est ce qui peut permettre à un jeune de se sentir bien ici, et lui permettre à terme de rester", reconnaît Véronique Chirac, directrice de la structure.

Une envergure départementale

Lors de sa dernière assemblée générale, le jeudi 11 avril, l’association a ainsi modifié ses statuts, faisant évoluer son territoire d’action. Historiquement basé sur l’agglomération ruthénoise, d’où son nom Claj du Grand Rodez, le comité devient tout simplement Claj et intervient désormais dans tout le département. "On se rend compte que lorsqu’il est question du logement des jeunes, nous sommes le seul interlocuteur en Aveyron, et que les besoins ne se limitent pas seulement à Rodez", analyse Elisabeth Romiguière, présidente du Claj.

Dans les 6 127 contacts menés auprès de son public en 2023, l’association est par exemple missionnée dans le Sud-Aveyron, par la communauté de communes Millau grands causses, et tout au nord, en plein territoire rural, par la collectivité Aubrac, Carladez et Viadène.

Hausse des prix ? "Du jamais vu depuis 20 ans"

Mais pour en revenir au Piton, les sujets sont nombreux. Avec en ligne de mire, le déménagement de l’INU Champollion dans son nouvel écrin à Saint-Eloi, juste à côté de l’IUT. "Le marché se resserre. Forcément, ce sera plus intéressant pour les étudiants d’investir ce quartier", note Véronique Chirac.

Mais cela comporte des risques, notamment en termes de coûts. "Les prix sont en hausse ! En 20 ans, je n’ai jamais autant vu les prix flamber que ces derniers mois", dénonce-t-elle. Alors que la plupart du public accueilli par le Claj est étudiant (50 %), ne disposant par définition, que de revenus limités. Cela se matérialise dans le choix du logement, qui est pour 6 jeunes sur 10 un studio, alors que la plupart recherchent initialement un T2. Sans oublier les prix de l’énergie, ayant eux aussi explosé ces dernières années. L’association pointe également la question des logements Airbnb, de plus en plus présents dans le parc locatif. "Attention à ce que les propriétaires ne pas tombent pas dans une quête de la rentabilité", dénonce le Claj.