Nauviale. Randorallye : un week-end sous le signe du sport et de la gourmandise

VTT, trails, marche nordique, randonnée pédestre… Nauviale prendra ce week-end des airs d’une capitale sportive qui dépasse les limites régionales. Quelque 1 200 adeptes sont attendus à la 32e édition de la Randorrallye qui a gagné ses lettres de noblesse au fil des années.

Placées sous le signe de la bonne humeur et de la gastronomie, les différentes épreuves débuteront samedi 11 mai avec 4 parcours VTT de 8 à 65 kilomètres, des distances conçues pour satisfaire aussi bien les débutants que les plus chevronnés. Une randonnée spéciale VTT électrique de 43 kilomètres est également au programme de la matinée (possibilité de s’inscrire sur les autres circuits avec un VAE). La journée de dimanche sera consacrée aux courses nature avec notamment un trail de 11 kilomètres inscrit au challenge Aveyron des courses hors stade. Rouage indispensable de la Randorrallye, les bénévoles seront cette année encore plus de 150 à être mobilisés pour assurer le succès de cette fête du sport qui arbore le label "Vignobles et découvertes".

Les élus des communes traversées se sont retrouvés en fin de semaine pour une présentation de cette édition 2024 et pour peaufiner la dizaine de ravitaillements gourmands qui jalonnent les différents circuits. (photo). Une météo estivale devrait être au rendez-vous qui promet de la bonne humeur et le plein de convivialité. Infos : www.nauviale.com