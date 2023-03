Compteur Linky : devrez-vous payer 50 € de plus par an sur votre facture d'électricité en 2023 ?

À partir du 1er janvier 2023, si vous n’avez pas transmis votre relevé de consommation depuis un an, vous devrez payer un supplément de 8,30 € tous les deux mois, soit 49,80 € par an. Mais le montant pourrait augmenter dès 2025.

Sept ans après le début de son déploiement initié fin 2015, le compteur électrique communicant Linky a été installé dans plus de 90 % des foyers français. Au 20 septembre 2022, 35,4 millions compteurs ont été posés, selon les derniers chiffres communiqués par le gestionnaire de réseau Enedis.

Si le compteur a réussi à s’imposer, il en reste encore 3,8 millions à installer. À partir du 1er janvier 2023, les ménages récalcitrants aurpès de qui le boîtier jaune n'a jamais fait l'unanimité avec pour principal grief (il permet au fournisseur de relever la consommation et, le cas échéant, de réduire l'alimentation, en cas de non réglement de la facture notamment), s’exposeront à une pénalité.

Que risquent les ménages qui refusent le compteur Linky ?

À partir du 1er janvier 2023 et jusqu’à fin 2024, les clients qui ne seront pas équipés de compteur Linky et qui n’auront pas transmis leur index de consommation à Enedis au cours des douze derniers mois devront payer un supplément de 8,30 € tous les deux mois, soit 49,80 € HT par an jusqu’au remplacement de leur ancien compteur, indique Ouest France.

Cette somme doit permettre à Enedis d’assumer un "surcoût moyen d’environ 26 millions d’euros par an sur la période 2022-2024 pour le traitement de la relève résiduelle pour environ 500 000 clients muets", c’est-à-dire ne communiquant pas leur relevé de consommation, avait indiqué la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dans une délibération publiée en mars 2022. Ce surcoût inclut notamment les frais "liés aux notifications adressées aux clients afin de les inviter à demander la pose d’un compteur évolué et/ou réaliser et transmettre un index de consommation autorelevé" et les coûts "relatifs à la tentative de réalisation d’interventions chez l’utilisateur". La somme sera directement prélevée sur la facture d'électricité.

À partir du 1er janvier 2025, les clients qui ne seront toujours pas équipés de compteur Linky seront sanctionnés, qu’ils réalisent ou non des auto-relevés. Seule exception, que la pose s'avère impossible pour des raisons techniques.