Calmont. Consultante en richesses humaines, Marlène Tranier rejoint La Primaube

Marlène Tranier déplace son entreprise. De Lacassagne, commune de Calmont, elle s’installe au 214, route de Rodez, à La Primaube. Marlène Tranier, consultante en richesses humaines, recevait ses clients potentiels chez elle, à Lacassagne, près de Ceignac. Une opportunité s’est alors présentée et après s’être posée des questions, elle a franchi le pas : déplacer son lieu d’accueil pour un autre local plus en vue et mieux situé.

Elle a donc aménagé son bureau au rez-de-chaussée d’un bâtiment flambant neuf nommé "Buro Club Rodez" à La Primaube, qui est aussi un lieu coworking favorisant les rencontres.

Marlène Tranier est pleine d’énergie communicative avec ses interlocuteurs. Elle a des points d’accueil à Laissac, Espalion, Decazeville, Saint-Affrique… où elle assure une présence sur rendez-vous. Elle se veut une conseillère pour des particuliers (rédiger un CV par exemple), un bilan de compétences, de l’orientation scolaire, pour un changement de vie professionnelle. Des collectivités publiques font appel à elle dans le cadre de recrutement de collaborateurs. Marlène est prête à apporter sa collaboration et son savoir relationnel en entreprise de toute taille. Elle se veut une interlocutrice de proximité ; elle se déplace partout pour se familiariser avec les dirigeants et les salariés, pour construire un projet.

Marlène met son énergie au service des autres en vue de leur épanouissement personnel et collectif. Pour ce faire elle est épaulée par l’organisme "Akoyas". Elle est d’ailleurs responsable de l’agence "Akoyas-Aveyron".

Contacts : 06 83 36 53 17, mtranier@akoyas.fr ou sur le site www.akoyas.fr