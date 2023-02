Espalion. Des partenaires au soutien

Grande fête drainant depuis 40 ans à Aubrac des milliers de visiteurs pour assister à la montée des troupeaux en estive, la transhumance met aussi en avant les signes de qualité du territoire : Laguiole AOP et aligot, label Rouge bœuf fermier aubrac, Fleur d’Aubrac IGP, vins de Marcillac et d’Estaing…

Cette année, l’association Traditions en Aubrac porteuse de l’événement a souhaité proposer un partenariat privilégié, dit "Cantalès", qui vise à permettre à ces entreprises de gagner en visibilité et d’affirmer leur soutien à cette manifestation. Samedi le Crédit Agricole, l’association Bœuf Fermier Aubrac, la Maison Bastide de Nasbinals, le bowling du Rouergue, la Maison Conquet et la coopérative Jeune Montagne ont apposé la signature finalisant ce partenariat. En échange de leur soutien l’association s’est engagée de les mettre en avant sur les supports publicitaires et lors de la manifestation des 27 et 28 mai.