Le projet "Ilot de Loupiac" : reconversion du patrimoine

Le 16 février dernier, Serge MASBOU recevait à Causse-et-Diège, tous les élus de l’Aveyron qui avaient souhaité participer à une journée de formation organisée par l’Association des Maires de l’Aveyron et le CAUE (Conseil d’architecture, Urbanisme et Environnement).

Elle avait pour objectif de sensibiliser sur les différentes phases pour la reconversion et l’optimisation du patrimoine public vacant en vue de revitaliser les bourgs ruraux. Étaient présentes et invitées par l’Association des Maires de l’Aveyron, autour de Serge Masbou, mire de Causse-et-Diège, les représentantes des principaux appuis techniques dont a bénéficié la commune de Causse-et-Diège dans le dossier de l’Ilot de Loupiac.

L’histoire de la commune

Après avoir exposé l’historique de la commune depuis la fusion des villages en 1973, jusqu’à la vision de la municipalité quant à la redynamisation du bourg de Loupiac, Serge Masbou a développé les différentes phases du projet structurel de réhabilitation du bâti ancien et vacant, dont la finalité et les enjeux sont :

- le développement d’un habitat locatif, pour un public intergénérationnel à revenu modéré, soit 9 logements ;

-la création d’un espace de vie partagé et sécurisé ;

-la liaison douce entre toutes les unités composant le projet ;

-l’implantation d’un commerce de proximité, et d’un espace de télé-travail ;

-et la dynamisation de la commune par le développement d’activités culturelles.

Les équipes

Puis, tour à tour, les différentes intervenantes ont présenté leurs équipes pluridisciplinaires, leurs compétences et leurs stratégies qui s’inscrivent dans ce programme de revitalisation, pour accompagner la réalisation du projet Ilot de Loupiac. Ainsi, Madame Céline Dubarle et Madame Prescilla Malagutti des services patrimoniaux du Grand Figeac, Madame Syvie Cure des services techniques du CAUE, Madame Caroline Lafon architecte au Cabinet d’architecture et paysager PHBA de Figeac, Madame Stéphanie Cazor de l’association CALOE (fédératrice de réseaux départementaux œuvrant pour la chaleur renouvelable) ont insisté sur la nécessité d’une vision d’ensemble de tels projets, pour mieux tenir compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, pour un équilibre et une cohérence durables des aménagements, la préservation des ressources naturelles existantes et le bien-être des usagers.

En fin de matinée, Serge Masbou a repris la parole afin de présenter le plan de financement du projet Ilot de Loupiac et d’exposer la démarche de la municipalité dans la recherche de partenaires financiers indispensables pour la réalisation des projets de telle envergure.

La visite du bourg de Loupiac et des bâtiments faisant partie du projet, commentée par Serge Masbou et Madame Caroline Lafon, a clôturé cette journée riche en informations et conseils.