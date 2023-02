La Loubière. Les débutants ont eu leur tournoi de tennis

L’Entente Comtal Tennis et son éducateur Gabriel Givonetti, ont organisé, le samedi février après-midi à la salle de sports de Lioujas, leur première compétition officielle pour les très jeunes adhérents. Un tournoi "galaxie rouge" réunissant une dizaine d’enfants, garçons et filles, âgés de 6 à 10 ans du club et de celui d’Onet les Château, leur a permis de participer à leur première compétition individuelle, basée sur de petits matches accompagnés d’ateliers pédagogiques. Cette après-midi sportive et ludique s’est clôturée par une remise des prix pour tous les participants et un goûter bien mérité. Le club a également organisé, courant février, son premier tournoi adulte TMC quatrième série Dames. Après vingt-quatre matches serrés, la victoire est finalement revenue à Élodie Pastre, classée 30/1 qui a battu Sabine Izard en finale. Le club organise son concours mensuel de belote ce mardi 28 février à 20 h 30 à la salle d’animation des Épis à Lioujas.