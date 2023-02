Rodez. Les minimes du JBA à la porte des "France"

Le club et l’entraîneur sont optimistes de voir délivrer un ou plusieurs billets au championnat de France en individuel qui aura lieu à Villebon le mois prochain.

Les minimes du Judo Bassin Aveyron à Boisse-Penchot continuent leur fulgurante progression après avoir obtenu quatre médailles à la première phase départementale minimes à Réalmont ils décrochent aussi quatre médailles, cent pour cent de réussite, à Rodez, avec deux titres zone nord (Tarn, Tarn-et-Garonne lot et Aveyron) aux noms de Tom Combourieu et Ayan Omar Roques respectivement en – 60 et 50 kg. Alex Noyé octroie un titre vice champion quadri-départemental toujours en – 60 kg et Élaïa Aygadoux clôture la belle Moisson en – 63 kg en accaparant le bronze.

C’est une récompense logique au vu des engagements de ces jeunes compétiteurs depuis de début de l’année ne comptant pas sur les heures d’entraînement ni de déplacement aux différents tournois de préparation.

Ces médaillés porteront haut les couleurs du Judo Bassin Aveyron et de la ville de Boisse-Penchot à la compétition régionale qui aura lieu à Mèze.

Au vu de ces résultats le club et l’entraîneur sont optimistes de voir délivrer un ou plusieurs billets au championnat de France en individuel qui aura lieu à Villebon le mois prochain sur ces quatre athlètes cette année ou l’année prochaine car n’oublions pas qu’Alex et Élaïa porteront encore le club au plus au niveau l année prochaine en minime deuxième année !

Le lendemain s’est déroulée une compétition régionale par équipes de club à Toulouse. Le club a présenté une équipe en la présence d’Enzo Cassagnes et Jayson Delagnes chez les légers et Noah Pelamourgues prêté par Roland Girbal l’entraîneur du Judo club d’Espalion.

Carlos Luis et Timéo Géraud finissaient la composition de l’équipe chez les lourds. L’équipe étant incomplète et novice à une telle compétition et de plus le fait d’être pour la première fois à la grande et impressionnante maison des Arts Martiaux de Toulouse, ils n’ont pas pu s’approcher du podium mais ils ont vécu des bons moments de cohésion de groupe et en engrangeant de l’expérience.

Ils se sont promis de revenir en équipe ou en individuel en prenant conscience de la nécessité de redoubler les efforts aux entraînements pour atteindre le plus haut niveau.