Olemps. Les petits de l’Enfant do ont fait leur carnaval

Jeudi dernier les moyens et les grands de la crèche "L’enfant do" ont fêté carnaval. Ils étaient invités à amener leur déguisement, sachant la structure dépannait ceux qui n’en avaient pas. Cette journée festive a commencé dès le matin avec une séance de danse. L’après-midi un goûter spécial composé de beignets et de chocolat était servi avant de revêtir les déguisements. Tout le monde a joué le jeu, les petits comme le personnel de la crèche, et le carnaval a pu commencer. On n’a pas dansé la samba mais on s’est bien déhanché tout de même !