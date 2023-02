Neuf mélomanes sur dix ne comptent pas renoncer aux concerts, malgré l’inflation

(ETX Daily Up) - Après trois années chaotiques en raison de la crise du Covid, l’industrie de la musique "live" se refait une santé. Mais c’est sans compter la hausse des prix qui menace un secteur déjà fragilisé. Les artistes et les professionnels de la musique peuvent toutefois compter sur le soutien indéfectible des mélomanes.





La plateforme Bandsintown, qui propose à ses 75 millions d’utilisateurs des informations sur les concerts près de chez eux, s’est penchée sur les intentions des mélomanes en matière de divertissements musicaux. Elle a demandé à 2200 de ses usagers s’ils comptaient, ou non, assister à des concerts dans les prochains mois. Plus de 86% des personnes interrogées affirment qu’elles comptent assister à plusieurs shows musicaux cette année, selon l’enquête de Bandsintown, relayée par le site spécialisé Hypebot. Elles sont même 49,5% à déclarer qu’elles comptent se rendre à plus de concerts en 2023 que l’année précédente.

Ces statistiques montrent que les fans de musique ne sont pas prêts à sacrifier leur passion, malgré la hausse généralisée du coût de la vie. Plus étonnant encore, 86,9% des sondés disent qu’il ne fait nul doute dans leur esprit qu’ils devront réduire certains postes de dépenses pour continuer à s’offrir des places de concert. Ils sont ainsi disposés à aller moins souvent au restaurant, à ne pas acheter de nouveaux vêtements, à se désabonner à des services de streaming et même à moins voyager pour voir leurs artistes préférés sur scène. Les quelques mélomanes qui comptent se rendre à moins de concerts cette année (13,5%) expliquent leur choix par l’augmentation des prix des billets, l’inflation ou encore le fait que leurs artistes fétiches ne partent pas en tournée dans les prochains mois.

L’enquête de Bandsintown apporte une lueur d’espoir dans une industrie en proie au doute, malgré de très bons résultats financiers en 2022. En effet, les grandes tournées mondiales ont généré 6,28 milliards de dollars l’année dernière, selon le site spécialisé Pollstar. Il s’agit d’une hausse de 13,2% par rapport à 2019. Mais cette apparente prospérité n’empêche pas certains acteurs du secteur de rencontrer d’importantes difficultés financières. Des groupes comme Animal Collective, Primus et Anthrax ont même dû annuler plusieurs dates de concert en raison du contexte économique mondial.

Les petites et moyennes salles de concert sont, elles, au bord du gouffre à cause de l'envolée des coûts, notamment de l'énergie. Au Royaume-Uni, elles ont dépensé plus de 499 millions de livres sterling pour assurer leur bon fonctionnement en 2022. Or, leur chiffre d’affaires s’élevait à 500 millions de livres sterling, ce qui signifie que ces lieux peinent à être rentables. On observe un phénomène similaire dans les petites et moyennes salles de concert de l’Hexagone. Espérons que l’appétit du public en matière de spectacles musicaux renverse la vapeur.