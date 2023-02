Quel est le film oscarisé préféré des Américains ?

(ETX Daily Up) - Ils ont marqué le monde du septième art mais ont-ils conquis le coeur des spectateurs ? "Le Parrain", "Titanic" ou encore "Forrest Gump"... Parmi les lauréats de l'Oscar du meilleur film, les Américains ont choisi leur préféré. Alors, l'Oscar est attribué à... ?

En attendant la 95e cérémonie des Oscars, qui se tiendra le 12 mars prochain, le cabinet Morning Consult a demandé aux Américains de départager les 94 longs-métrages qui ont remporté au cours de l'histoire de la grand-messe du septième art l'Oscar du meilleur film. détenteurs de la statuette dorée.

Ce n'est pas qu'une question d'âge

Résultats des courses ? C'est "Forrest Gump" de Robert Zemeckis qui s'impose pour 76% des interrogés. La comédie dramatique, sortie en 1994, a fait un carton lors des Oscars 1995 en remportant six statuettes dorées, dont celles du meilleur réalisateur, du meilleur acteur pour Tom Hanks et du meilleur scénario pour Eric Roth. Un véritable succès pour l'acteur américain qui a réussi l'exploit de remporter deux Oscars consécutifs, après avoir été couronné l'année précédente pour son rôle dans "Philadelphia" de Jonathan Demme.

D'après l'étude, les baby-boomers sont les plus grands fans de ce petit bijou du cinéma américain à 84%, devant la génération X avec 76%.

Pourtant, si la comédie a conservé sa popularité, les Américains se qualifiant de cinéphiles ne la place qu'à la deuxième place, derrière "Titanic" de James Cameron. Le long-métrage a remporté pas moins de onze Oscars, record historique détenu avec "Ben-Hur", dont celui du meilleur réalisateur. Encore une consécration pour l'un des réalisateurs préférés aux Etats-Unis.

La suite des deux classements reste pourtant assez similaire. On retrouve "Rocky" réalisé par John G. Avildsen ainsi que "Le Parrain" de Francis Ford Coppola dans les deux top 5.

"La Mélodie du bonheur", "Braveheart", "Le Parrain 2" ou encore "Rain Man", "La liste de Schindler" et "Autant en emporte le vent" sont très bien placés malgré leur ancienneté. La génération Z a été plus nombreuse à choisir des films plus récents tels que "Parasite" de Bong Joon Ho (52e place sur 94), ou "CODA", dernier lauréat de l'Oscar du meilleur film.

Selon les résultats de l'étude, les plus jeunes générations se sont tout de même montrées plus intéressées par les films oscarisés des années 1990 et même antérieures. 60% des Gen Z et des Millennials ont par ailleurs indiqué être plus tentés de regarder des films ayant remporté l'Oscar du meilleur film.

Gagnants des Oscars du meilleur film, classés par ordre de préférence (classement général)

1) Forrest Gump (1994) - 76%

2) Titanic (1997) - 65%

3) Rocky (1976) - 62%

4) Le Parrain (1972) - 61%

5) Rain Man (1988) - 57%

6) La Mélodie du bonheur (1965) - 54%

7) Autant en emporte le vent (1939) - 53%

8) Braveheart (1995), Danse avec les loups (1990), Le Parrain 2 (1974) - 52%

9) Miss Daisy et son chauffeur (1989), La liste de Schindler (1993) - 51%

10) Le Silence des agneaux (1991) - 50%

11) Vol au-dessus d'un nid de coucou (1975) - 49%

12) Casablanca (1943), Gladiator (2000), West Side Story (1961) - 48%

13) Ben-Hur (1959) - 45%

14) Platoon (1986) - 44%

15) Dans la chaleur de la nuit (1967), Kramer vs. Kramer (1979), My Fair Lady (1964) - 42%





Gagnants des Oscars du meilleur film, classés par ordre de préférence (classement des cinéphiles)

1) Titanic (1997) - 80%

2) Forrest Gump (1994) - 79%

3) Rocky (1976) - 72%

4) Le Parrain (1972) - 70%

5) Le Silence des agneaux (1991) - 69%

6) Braveheart (1995), Gladiator (2000), La Mélodie du bonheur(1965), Le Parrain 2 (1974) - 68%

7) Rain Man (1988) - 66%

8) La liste de Schindler (1993) - 64%

9) Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du roi (2003) - 62%

10) Casablanca (1943) - 61%

11) Autant en emporte le vent (1939), Vol au-dessus d'un nid de coucou (1975) - 58%

12) Miss Daisy et son chauffeur (1989), Impitoyable (1992) - 55%

13) Ben-Hur (1959), Danses avec les loups (1990) - 54%

14) Platoon (1986) - 53%

15) Kramer vs. Kramer (1979), Gandhi (1982), Dans la chaleur de la nuit, Patton (1970), West Side Story (1961) - 51%